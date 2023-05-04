Куда сходить в Красноярске на День Победы 9 мая 2023: афиша праздника, концерты, выставки, экскурсии

Куда сходить в Красноярске на День Победы 9 мая 2023 Фото: ИВАНОВА Диана

Совсем скоро в Красноярске начнется празднование 78-летия Победы в Великой Отечественной войне. Помимо самой программы мероприятий и двух салютов, для горожан подготовлена афиша самых интересных событий - выставки, кино, экскурсии, концерты. Напомним, что в текущем году «Бессмертный полк» пройдет в новом формате. Отвечаем на вопрос - Куда сходить в Красноярске на День Победы 9 мая 2023.

Афиша мероприятий на 9 Мая в Красноярске 2023

Фото: Мария ЛЕНЦ

08.00 - начнется регистрация на традиционную легкоатлетическую эстафету, посвященную 78-й годовщине Победы. Старт будет дан в 09.00 в районе ул. Дубровинского, 100. Это один из старейших в Красноярске спортивных проектов – первая эстафета прошла в нашем городе 9 мая 1947 года.

09.00 - торжественная церемония поднятия флага города на площади перед администрацией Красноярска с участием карабинеров Поста № 1.

10.00 - на площади Победы пройдет митинг и церемония возложения венков и цветов к Вечному огню. Церемонии возложения пройдут во всех районах города.

11.00 - Красноярск присоединится к гиревой акции «День Великой Победы». Планируется, что участие в мероприятии примет не менее 350 спортсменов.

Уже традиционно акция пройдет в Центральном парке, слева от Центрального входа. Присоединиться к ней смогут все желающие – предварительная регистрация не нужна. Каждому участнику предстоит поднять гирю не менее 78 раз с фиксацией в верхнем положении. Поднимать гирю можно любого номинала от 5 до 20 кг произвольным способом. Лимита по времени нет.

11.30 - на площади Революции состоится торжественное прохождение воинских частей, сводных отрядов подразделений силовых структур и вузов

14.00 - на Театральной площади начнется праздничный концерт финалистов молодежного патриотического фестиваля «Голос победы».

16.00- 18.00 – на Театральной площади выступят лучшие творческие коллективы города.

16.00 – на льду «Платинум Арены» пройдет хоккейный матч между Россией и Белоруссией.

20.00 - на площади перед БКЗ состоится большой праздничный концерт с песнями военных лет

22.00 - салют в двух точках города – с баржи на Енисее напротив гостиницы «Огни Енисея» и с баржи напротив торгового центра «Красноярье»

Также праздничные программы пройдут и в районах города: в парке «Гвардейский», на площади 50-летия Победы. Шествие «Бессмертного полка» в этом году отменено.

Бесплатные экскурсии в честь Дня Победы в Красноярске 2023

4 мая с 19.00 до 21.00

Экскурсия по маршруту «Театр оперы и балета – площадь Победы – Гвардейский парк – театр оперы и балета». Подробности по тел. 285-26-82.

9 мая, 17.00

Состоятся трамвайные экскурсии «Город трудовой доблести» по маршруту «Предмостная площадь – КрасТЭЦ». Ребята из молодежного центра путешественников расскажут пассажирам о трудовом вкладе красноярцев в Победу.

Экскурсия начнется с трамвайной остановки «Агентство Аэрофлота» (в сторону КрасТЭЦ). Экскурсия бесплатная, проводится на рейсовом трамвае, стоимость проезда 32 рубля.

Вагоны-теплушки

Фото: Мария ЛЕНЦ

Три стилизованных вагона-теплушки открыты на пл. Мира, пл. 50-летия Победы и в Гвардейском парке. Это одновременно и экспозиционное, и концертное пространство. Теплушки можно посетить в будние дни: с 17.00 до 19.00, в выходные – с 11.00 до 19.00. Работать они будут до 9 мая включительно.

Выставки в Красноярске на День Победы 9 мая 2023

Фотовыставка «Мы этой памяти верны»

На ней представлены известные на весь мир снимки Евгения Халдея, Макса Альперта, Наума Грановского и других советских военных фотокорреспондентов. Все фотографии посвящены Великой Отечественной войне.

Сквер на улице Дзержинского

Будет открыта до конца мая.

«Алеша» 0+

На выставке впервые будут представлены работы художника-любителя Бориса Мизенина (1926–2014) – человека, прошедшего Советско-японскую войну. На его картинах изображены исторические события, военные действия, артиллеристы, товарищи-солдаты, которые стали поколением победителей.

Выставочный зал ГЦНТ «Родники народные»

ул. Ленина, 167.

Часы работы: вт.–сб.: 10.00–19.00, перерыв: 13.00–14.00.

С 5 по 30 мая

Вход свободный.

В поле моего отца 6+

Художник Леонид Тишков воссоздал военную историю своего отца, советского офицера, не оставившего воспоминаний. Но по крупицам автор собрал свидетельства, превратив их в метафоры. Выставка – о личной истории, которую проживают из поколения в поколение; художник размышляет о судьбах человечества ХХ века.

Однажды, найдя старую заржавевшую пуговицу с гимнастерки, он решил сделать из нее памятник – увеличил ее во много раз и отлил из бронзы. Ее вес – 100 килограммов.

Экскурсии по выставке

Каждую субботу до 20 мая в 15.00

Билеты 450-350 рублей, аудиогид можно бесплатно взять у администратора музея.

Коллажный мастер-класс памяти 12+

Мастер-класс по составлению коллажей из старых фотографий и газетных вырезок (и то и другое может быть распечатано в увеличенном формате на состаренной бумаге).

Во многих семьях сохранились фотографии забытых родственников, их сослуживцев и друзей – лица неизвестных людей, узнаваемые позы и интерьеры, соединяясь с официальным контекстом газетных вырезок, дадут пространство для осмысления семейной истории в контексте большой истории. На длинном столе под руководством художника Юрия Адомейко будет создано единое полотно. После мастер-класса полотно обратно разъединят на фрагменты, чтобы забрать их с собой.

7 мая, 12.00-14.00

Билеты 450 рублей.

Музейный центр «Площадь Мира»

До 9 мая работает без выходных.

Кино в Красноярске на День Победы 9 мая 2023

Фото: Мария ЛЕНЦ

Ретроспектива «Такое разное кино о войне» 12+

5 мая – «Летят журавли»

6 мая – «До свидания, мальчики»

7 мая – «Крылья»

8 мая – «Дорога на Берлин»

9 мая - «Двадцать дней без войны»

Дом кино

пр. Мира, 88

С 5 по 9 мая, 19.00

Билеты от 50 рублей.

Театр в Красноярске на День Победы 9 мая 2023

На войне, как на войне... 12+

Музыкально-литературная композиция представляет собой набор зарисовок фронтовой жизни, перемежающихся песнями. В центре событий балагур и весельчак Василий Теркин. Продолжительность 1 час.

Музыкальный театр

пр. Мира, 129

5 мая, 14.00, 17.00

Билеты 250-300 рублей.

Стихи, оборванные пулей 12+

Литературно-музыкальный спектакль в исполнении Владимира Абакановского посвящен поэтам, павшим на Великой Отечественной войне.

Продолжительность 1 час 15 минут.

Дом актера

ул. Бограда, 26

5 мая, 15.00

Билеты 500 рублей.

А зори здесь тихие... 12+

Пять девушек-зенитчиц во главе со старшиной Васковым в мае 1942 года на далеком разъезде противостоят отряду отборных немецких диверсантов-десантников. Героини повести Бориса Васильева знакомы всем по фильмам, снятым в разные годы.

Театр юного зрителя

ул. Вавилова, 25

6 и 7 мая, 11.00, 14.00, 18.00

9 мая, 14.00, 18.00

Билеты 600 рублей.

Жди... и я ... 16+

Бабушка, мама, жена, дочь… - женщины, которые ждут, когда их жизнь продолжится. Ожидание жизни. Жди… и я… Спектакль в жанре женской молитвы.

Продолжительность 1 час 10 минут.

Драматический театр им. А.С. Пушкина

пр. Мира, 73

7 мая, 12.00

Билеты 600-900 рублей.

Концерты в Красноярске на День Победы 9 мая 2023

Фото: ИВАНОВА Диана

Анна Киселева: Песни нашей Победы 6+

Гостям театра ко Дню Победы артистка дарит известные и любимые песни. Партнерами Анны по сцене станут солисты театра Евгений Балданов и Дмитрий Рябцев, а также инструментальный ансамбль «Маэстро».

Продолжительность 1 час 30 минут.

Театр оперы и балета им. Дмитрия Хворостовского

ул. Перенсона, 2

7 мая, 15.00

Билеты 1000 рублей.

Хор «Каприччио»: Песни Победы 6+

Каждый май отмечается военным концертом с участием всех составов коллектива.

Продолжительность 1 час 20 минут, 1 отделение

Малый зал филармонии

пр. Мира, 2Б

7 мая, 18.00

Билеты 200-400 рублей.

Красноярский филармонический русский оркестр: День Победы 6+

Солист Красноярского театра оперы и балета имени Дмитрия Хворостовского Севастьян Мартынюк исполнит лучшие лирические произведения, которые стали символом великой Победы. Прозвучат «Темная ночь», «Жди меня, и я вернусь», легендарная «Катюша», «Баллада о солдате» и многие другие.

Продолжительность 1 час 20 минут.

Малый зал филармонии

пр. Мира, 2Б

9 мая, 16.00

Билеты 300-800 рублей.

Одна на всех 6+

Откроет концерт Красноярского камерного оркестра самое исполняемое произведение Дмитрия Шостаковича — Камерная симфония, посвященная памяти жертв войны и фашизма.

В программе также прозвучит музыка из легендарного фильма «Список Шиндлера», мелодии военных песен советских композиторов.

Художественный музей им. В.И.Сурикова

ул. Парижской коммуны, 20

6 мая, 15.00

Билеты 500 рублей.

День открытых дверей в Успенском. День великой Победы 6+

В программе выставки, мастер-классы, концерт Сибирского мужского хора, лекция о красноярских художниках, участниках Великой Отечественной воны, фильм «Брестская крепость».

Запись на все мероприятия в рамках «Дня открытых дверей в Успенском. День великой Победы» ведется со вторника по субботу с 10.00 до 16.00.

КИЦ «Успенский»

ул. Лесная, 55а

6 мая, с 10.00 до 17.30

Вход свободный.

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