Куда сходить в Красноярске на День Победы 9 мая 2023: афиша праздника, концерты, выставки, экскурсии

Куда сходить в Красноярске на День Победы 9 мая 2023
Фото: ИВАНОВА Диана
Совсем скоро в Красноярске начнется празднование 78-летия Победы в Великой Отечественной войне. Помимо самой программы мероприятий и двух салютов, для горожан подготовлена афиша самых интересных событий - выставки, кино, экскурсии, концерты. Напомним, что в текущем году «Бессмертный полк» пройдет в новом формате. Отвечаем на вопрос - Куда сходить в Красноярске на День Победы 9 мая 2023.
Фото: Мария ЛЕНЦ
08.00 - начнется регистрация на традиционную легкоатлетическую эстафету, посвященную 78-й годовщине Победы. Старт будет дан в 09.00 в районе ул. Дубровинского, 100. Это один из старейших в Красноярске спортивных проектов – первая эстафета прошла в нашем городе 9 мая 1947 года.
09.00 - торжественная церемония поднятия флага города на площади перед администрацией Красноярска с участием карабинеров Поста № 1.
10.00 - на площади Победы пройдет митинг и церемония возложения венков и цветов к Вечному огню. Церемонии возложения пройдут во всех районах города.
11.00 - Красноярск присоединится к гиревой акции «День Великой Победы». Планируется, что участие в мероприятии примет не менее 350 спортсменов.
Уже традиционно акция пройдет в Центральном парке, слева от Центрального входа. Присоединиться к ней смогут все желающие – предварительная регистрация не нужна. Каждому участнику предстоит поднять гирю не менее 78 раз с фиксацией в верхнем положении. Поднимать гирю можно любого номинала от 5 до 20 кг произвольным способом. Лимита по времени нет.
11.30 - на площади Революции состоится торжественное прохождение воинских частей, сводных отрядов подразделений силовых структур и вузов
14.00 - на Театральной площади начнется праздничный концерт финалистов молодежного патриотического фестиваля «Голос победы».
16.00- 18.00 – на Театральной площади выступят лучшие творческие коллективы города.
16.00 – на льду «Платинум Арены» пройдет хоккейный матч между Россией и Белоруссией.
20.00 - на площади перед БКЗ состоится большой праздничный концерт с песнями военных лет
22.00 - салют в двух точках города – с баржи на Енисее напротив гостиницы «Огни Енисея» и с баржи напротив торгового центра «Красноярье»
Также праздничные программы пройдут и в районах города: в парке «Гвардейский», на площади 50-летия Победы. Шествие «Бессмертного полка» в этом году отменено.
4 мая с 19.00 до 21.00
Экскурсия по маршруту «Театр оперы и балета – площадь Победы – Гвардейский парк – театр оперы и балета». Подробности по тел. 285-26-82.
9 мая, 17.00
Состоятся трамвайные экскурсии «Город трудовой доблести» по маршруту «Предмостная площадь – КрасТЭЦ». Ребята из молодежного центра путешественников расскажут пассажирам о трудовом вкладе красноярцев в Победу.
Экскурсия начнется с трамвайной остановки «Агентство Аэрофлота» (в сторону КрасТЭЦ). Экскурсия бесплатная, проводится на рейсовом трамвае, стоимость проезда 32 рубля.
Вагоны-теплушки
Фото: Мария ЛЕНЦ
Три стилизованных вагона-теплушки открыты на пл. Мира, пл. 50-летия Победы и в Гвардейском парке. Это одновременно и экспозиционное, и концертное пространство. Теплушки можно посетить в будние дни: с 17.00 до 19.00, в выходные – с 11.00 до 19.00. Работать они будут до 9 мая включительно.
Фотовыставка «Мы этой памяти верны»
На ней представлены известные на весь мир снимки Евгения Халдея, Макса Альперта, Наума Грановского и других советских военных фотокорреспондентов. Все фотографии посвящены Великой Отечественной войне.
Сквер на улице Дзержинского
Будет открыта до конца мая.
«Алеша» 0+
На выставке впервые будут представлены работы художника-любителя Бориса Мизенина (1926–2014) – человека, прошедшего Советско-японскую войну. На его картинах изображены исторические события, военные действия, артиллеристы, товарищи-солдаты, которые стали поколением победителей.
Выставочный зал ГЦНТ «Родники народные»
ул. Ленина, 167.
Часы работы: вт.–сб.: 10.00–19.00, перерыв: 13.00–14.00.
С 5 по 30 мая
Вход свободный.
В поле моего отца 6+
Художник Леонид Тишков воссоздал военную историю своего отца, советского офицера, не оставившего воспоминаний. Но по крупицам автор собрал свидетельства, превратив их в метафоры. Выставка – о личной истории, которую проживают из поколения в поколение; художник размышляет о судьбах человечества ХХ века.
Однажды, найдя старую заржавевшую пуговицу с гимнастерки, он решил сделать из нее памятник – увеличил ее во много раз и отлил из бронзы. Ее вес – 100 килограммов.
Экскурсии по выставке
Каждую субботу до 20 мая в 15.00
Билеты 450-350 рублей, аудиогид можно бесплатно взять у администратора музея.
Коллажный мастер-класс памяти 12+
Мастер-класс по составлению коллажей из старых фотографий и газетных вырезок (и то и другое может быть распечатано в увеличенном формате на состаренной бумаге).
Во многих семьях сохранились фотографии забытых родственников, их сослуживцев и друзей – лица неизвестных людей, узнаваемые позы и интерьеры, соединяясь с официальным контекстом газетных вырезок, дадут пространство для осмысления семейной истории в контексте большой истории. На длинном столе под руководством художника Юрия Адомейко будет создано единое полотно. После мастер-класса полотно обратно разъединят на фрагменты, чтобы забрать их с собой.
7 мая, 12.00-14.00
Билеты 450 рублей.
Музейный центр «Площадь Мира»
До 9 мая работает без выходных.
Фото: Мария ЛЕНЦ
Ретроспектива «Такое разное кино о войне» 12+
5 мая – «Летят журавли»
6 мая – «До свидания, мальчики»
7 мая – «Крылья»
8 мая – «Дорога на Берлин»
9 мая - «Двадцать дней без войны»
Дом кино
пр. Мира, 88
С 5 по 9 мая, 19.00
Билеты от 50 рублей.
На войне, как на войне... 12+
Музыкально-литературная композиция представляет собой набор зарисовок фронтовой жизни, перемежающихся песнями. В центре событий балагур и весельчак Василий Теркин. Продолжительность 1 час.
Музыкальный театр
пр. Мира, 129
5 мая, 14.00, 17.00
Билеты 250-300 рублей.
Стихи, оборванные пулей 12+
Литературно-музыкальный спектакль в исполнении Владимира Абакановского посвящен поэтам, павшим на Великой Отечественной войне.
Продолжительность 1 час 15 минут.
Дом актера
ул. Бограда, 26
5 мая, 15.00
Билеты 500 рублей.
А зори здесь тихие... 12+
Пять девушек-зенитчиц во главе со старшиной Васковым в мае 1942 года на далеком разъезде противостоят отряду отборных немецких диверсантов-десантников. Героини повести Бориса Васильева знакомы всем по фильмам, снятым в разные годы.
Театр юного зрителя
ул. Вавилова, 25
6 и 7 мая, 11.00, 14.00, 18.00
9 мая, 14.00, 18.00
Билеты 600 рублей.
Жди... и я ... 16+
Бабушка, мама, жена, дочь… - женщины, которые ждут, когда их жизнь продолжится. Ожидание жизни. Жди… и я… Спектакль в жанре женской молитвы.
Продолжительность 1 час 10 минут.
Драматический театр им. А.С. Пушкина
пр. Мира, 73
7 мая, 12.00
Билеты 600-900 рублей.
Фото: ИВАНОВА Диана
Анна Киселева: Песни нашей Победы 6+
Гостям театра ко Дню Победы артистка дарит известные и любимые песни. Партнерами Анны по сцене станут солисты театра Евгений Балданов и Дмитрий Рябцев, а также инструментальный ансамбль «Маэстро».
Продолжительность 1 час 30 минут.
Театр оперы и балета им. Дмитрия Хворостовского
ул. Перенсона, 2
7 мая, 15.00
Билеты 1000 рублей.
Хор «Каприччио»: Песни Победы 6+
Каждый май отмечается военным концертом с участием всех составов коллектива.
Продолжительность 1 час 20 минут, 1 отделение
Малый зал филармонии
пр. Мира, 2Б
7 мая, 18.00
Билеты 200-400 рублей.
Красноярский филармонический русский оркестр: День Победы 6+
Солист Красноярского театра оперы и балета имени Дмитрия Хворостовского Севастьян Мартынюк исполнит лучшие лирические произведения, которые стали символом великой Победы. Прозвучат «Темная ночь», «Жди меня, и я вернусь», легендарная «Катюша», «Баллада о солдате» и многие другие.
Продолжительность 1 час 20 минут.
Малый зал филармонии
пр. Мира, 2Б
9 мая, 16.00
Билеты 300-800 рублей.
Одна на всех 6+
Откроет концерт Красноярского камерного оркестра самое исполняемое произведение Дмитрия Шостаковича — Камерная симфония, посвященная памяти жертв войны и фашизма.
В программе также прозвучит музыка из легендарного фильма «Список Шиндлера», мелодии военных песен советских композиторов.
Художественный музей им. В.И.Сурикова
ул. Парижской коммуны, 20
6 мая, 15.00
Билеты 500 рублей.
День открытых дверей в Успенском. День великой Победы 6+
В программе выставки, мастер-классы, концерт Сибирского мужского хора, лекция о красноярских художниках, участниках Великой Отечественной воны, фильм «Брестская крепость».
Запись на все мероприятия в рамках «Дня открытых дверей в Успенском. День великой Победы» ведется со вторника по субботу с 10.00 до 16.00.
КИЦ «Успенский»
ул. Лесная, 55а
6 мая, с 10.00 до 17.30
Вход свободный.
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