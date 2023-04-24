В День Победы в Красноярске пройдут праздничные мероприятия Фото: ИВАНОВА Диана

В Красноярске на День победы составлена афиша. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, в конце празднования всех ждет Салют в Красноярске на День Победы 9 мая 2023 года.

Региональные власти рассказали подробности праздничных мероприятий на грядущий День Победы. Среди них возложение цветов, торжественное прохождение воинских частей и концерт. Подробнее можно почитать по ссылке.

В завершении дня красноярцев ждет салют, даже два. Праздничные фейерверки на День Победы 9 мая 2023 года запустят в 22:00 часов сразу из двух точек. Запускать салюты будут с барж – напротив гостиницы «Огни Енисея» (на левом берегу) и рядом с ТЦ «Красноярье» (на правобережье).

Напомним, что в День Победы в Красноярске не будет прохождения военной техники. Кроме того, в онлайн-формат переведен «Бессмертный полк».