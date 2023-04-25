Фото: ИВАНОВА Диана

В Красноярске празднование Дня Победы 9 мая пройдет без прохождения военной техники и шествия «Бессмертного полка». Но, как сообщили в администрации, горожанам будет предложена альтернатива.

Так на боевые машины можно будет посмотреть в течение всего дня на Красной площади и у музейного центра «Площадь Мира». Там состоится крупная выставка военной техники.

А что касается «Бессмертного полка», то руководитель исполкома движения «Бессмертный полк России» в Красноярском крае Татьяна Ивлева рассказала, что есть ряд не менее эффективных способов сохранить и поделиться памятью о близком человеке, защищавшем страну в годы Великой Отечественной войны:

- Размещение фотографий на автомобилях (при этом машина должна быть чистой);

- Размещение в социальных сетях;

- Размещение информации на одежде;

- Размещение на сайте «Бессмертный полк России».

Для участия в акции необходимо рассказать о ваших родственниках, прошедших через Великую отечественную войну, а также приложить их фотографии. Рассказы вместе с фотографиями будут публиковаться в соцсетях Общественной палаты и в базе музея «Мемориал Победы».

Отметим, что Красноярский край в 2023 году не одинок в отмене шествия: другие регионы также переводят «Бессмертный полк» в онлайн-формат.

С подробной программой празднования Дня Победы 2023 можно ознакомиться здесь.