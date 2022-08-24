Как ачинской кассирше Анне Григорьевой удалось вынести из банка почти 23 миллиона рублей: она использовала три схемы

Анна Григорьева Фото: с личной страницы в соцсети.

Триллер с ограблением банка на 22,8 миллиона рублей в небольшом городе Ачинске (Красноярский край) продолжает будоражить воображение. Прокуратура отчиталась – расследование закончено. Оно шло восемь месяцев, все факты собраны, дело передается в суд. Но... при этом ответа на главный вопрос так и нет: где миллионы, Ань?

Напомним предысторию.

Пропала!

В 3 часа в ночь с 6 на 7 декабря 2021 года в Ачинске таинственно исчезает 30-летняя Анна Григорьева. По тревоге родных поднимается на ноги полиция, волонтеры, в соцсетях летят ориентировки: пропал человек! Рыдающая мать и супруг, Денис, умоляют помочь всех, кто может... Но прогноз неутешительный. Аня оставила прощальную записку – «простите меня, я больше так не могу...». Однако уже на следующий день, после визита полицейских в банк, где Григорьева без единого замечания отработала 10 лет, поиски внезапно сворачиваются, по крайней мере, волонтерами. Вдруг выясняется, что вместе с кассиршей Григорьевой пропали, ни много ни мало, 23 миллиона – в рублях и разной валюте. Причем камеры четко сняли, как в конце смены перед исчезновением она выносит что-то из сейфа. Оппа...

Анна Григорьева Фото: соцсети

Неизвестно, как долго длились бы поиски пропавшей кассирши, да только 14 декабря она вдруг объявилась в участке собственной персоной. Призналась, что украла деньги (потом выяснилось, что покрывал ее супруг). А уговорила сдаться мама – женщина сначала ничего не знала, но Анна не выдержала, позвонила и рассказала ей все.

Все сама, все своими руками

Григорьеву арестовали, а также ее мужа (который, к слову, успел побывать на телевидении и пройти (не успешно) детектор лжи, уверяя всю страну в своей непричастности).

Сразу возник вопрос - как умудрилась Григорьева вынести такую сумму? Сейчас, когда расследование закончено, в прокуратуре рассказали подробности.

Сделала она это, оказывается, не за раз, а за 3,5 года. Никто не замечал? Фантастика, но да! Никаких подельников или «прикрытия» в банке у Григорьевой не было.

- Следствие выяснило, что деньги Григорьева начала красть еще в 2018 году под влиянием мужа, - рассказывает Дмитрий Тупицин, представитель прокуратуры Красноярского края. - Который из-за страсти к азартным играм имел большие долги.

Украв один раз, не попавшись, дело поставили на поток. В итоге Анна вынесли из родного банка, в котором отработала 10 лет, 22,8 миллиона рублей.

И тут обывателю есть чему изумиться. У нее было три схемы.

Схема №1

Григорьева подменяла настоящие деньги... «билетами банка приколов». Брала настоящие, меняла на пачку «резаной бумаги». Пачка запакована в полупрозрачный полиэтилен – не вскрыв, не заподозришь подмены.

- Суть в том, что в сейфе каждого кассира (в том банке их два) каждые сутки положено для оборота 14,5 миллионов рублей, - объясняют следователи. - Но такая сумма не нужна каждый день – хватало от 2 до 5, в зависимости от дня.

Так разными частями за три года кассирша подменила девять миллионов. Проверки? Проходят ежедневно! Но пачки в сейфе кассира никто не вскрывает – лежат, и лежат, все натурально. Да, поразительно, но это «прокатывало».

Схема №2

Потом грянул гром. Банк пересмотрел свою политику. Ежедневный лимит снизили до 10 миллионов рублей. Из них девять – уже мистификация. А оставшегося миллиона не хватало на оборотные средства. Тогда Григорьева обратила внимание на валюту (евро и доллары), которая также лежала в кассе. Начала брать из пачек доллары и евро. Уже без подлога.

- Курс высокий, - рассказала Анна на следствии. – И без подмены было не так заметно, что купюр меньше...

Свадьба Анны и Дениса Фото: соцсети

Так вынесла 49,2 тысячи евро и 49,5 тысяч долларов.

Часть забирала себе, а часть конвертировала в рубли, чтобы компенсировать оборотные средства в кассе.

Схема №3

Были и другие источники дохода – к примеру, Григорьева все это время частично «химичила» с реальными поступлениям в кассу и с отчетными; проворачивала махинации при заправке денег в банкомат. При этом подделывала документы и обходила проверки. Скажем одно - увы, оказалось, система несовершенна, и многое остается на откуп рядовому сотруднику, на чью честность или страх перед наказанием остается полагаться.

Но бесконечно так продолжаться не могло. Понимая, что рано или поздно окажется загнанной в угол, Григорьева идет ва-банк. Берет из сейфа «на дорожку» 2 миллиона и исчезает.

Дальше – известно.

Предварительное следствие уже окончено и теперь Григорьевых ждетскамья подсудимых. Материалы дела переданы в Ачинский горсуд. Анне вменяют «присвоение» и совершение финансовых сделок с имуществом, приобретенным лицом в результате совершения преступления, мужу – «подстрекательство к присвоению» и тот же отмыв денег. По обеим статьям наказание – до 10 лет.