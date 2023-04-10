Подозреваемый в убийстве 16-летней школьницы в Железногорске месяцем ранее напал на другую девушку

Фото: прокуратура Красноярского края

Студент академии МЧС Евгений А. за месяц до убийства 16-летней железногорки напал на другую девушку. Об этом сообщает МВД по Красноярскому краю.

Так, в июле 2022 года в полицию обратилась 19-летняя девушка. Она отдыхала одна на том самом пляже в парке культуры и отдыха, где через месяц произошло громкое убийство. Вскоре рядом появился молодой человек в черной маске и темной одежде. По словам девушки, он какое-то время рылся в траве неподалеку, после чего ударил ее по голове чем-то тяжелым.

Придя в себя, девушка увидела, что незнакомец уходит. Она позвонила своему другу. Парень приехал быстро, но нападавший успел скрыться. Полицейским Евгений признался в этом эпизоде. Он пояснил, что был пьян, а потому не может найти объяснение своим действиям. С места преступления он уехал на велосипеде.

Потерпевшая девушка опознала студента, как нападавшего. В отношении Евгения завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия».

Напомним, что 5 апреля был задержан подозреваемый в убийстве 16-летней школьницы в Железногорске. В ночь на 31 июля 2022 года, девушку изнасиловали и убили в парке во время празднования Дня города. Подозреваемого разыскивали 8 месяцев, за это время следователи проверили 10 тысяч мужчин и провели 2 тысячи экспертиз.

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