В Железногорске обнаружили тело пропавшей 16-летней девочки. Фото: прокуратура Красноярского края

В ЗАТО Железногорск обнаружено тело пропавшей 31 июля 16-летней Яны Л. (имя изменено). В СК по Красноярскому краю сообщают, что заведено уголовное дело по статье «убийство».

Вечером 30 июля девушка ушла с подругами на празднование Дня города. Ночью она ушла в неизвестном направлении, а 31 июля бабушка обратилась к волонтерам и полицейским с заявлением о пропаже.

Фото: vk.com/sibpoisk26

Девушку искали больше 2-х суток, и нашли мертвой на берегу городского озера в железногорском парке культуры и отдыха. Изначально считалось, что она могла утонуть, но на теле девушки были обнаружены следы убийства.

Место преступления. Фото: прокуратура Красноярского края

Следователи завели уголовное дело. Ведется розыск подозреваемого и устанавливаются обстоятельства смерти школьницы.

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