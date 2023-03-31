Полиция предлагает 1 миллион рублей за помощь в розыске убийцы 16-летней девушки из Железногорска

Место, где было обнаружено тело. Фото: прокуратура Красноярского края

МВД по Красноярскому краю предлагает вознаграждение в 1 миллион рублей за помощь в поиске убийцы 16-летней железногорки. Об этом сообщают sibnovosti.ru со ссылкой на краевой главк.

Убийство 16-летней девушки произошло ночью 31 июля. Ее тело нашли на берегу озера в парке культуры и отдыха. Железногорка с подругами отправилась на День города, но в какой-то момент они поругались, и школьница осталась одна. Это был последний раз, когда девушку видели живой.

Тело обнаружили 2 августа. Оно лежало среди деревьев, присыпано землей. Осмотрев тело, следователи и полицейские поняли, что произошло жестокое убийство. С того момента личность подозреваемого устанавливается.

Фото: Поиск пропавших детей. Красноярск

Если у вас есть какая-либо информация о преступлении, позвоните по следующим номерам:

8-965-898-46-31

8 (391) 245-92-75

8 (3919) 74-58-58

8 (3919) 76-58-58

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