Марк Кондратюк пришел болеть за своих соперников на чемпионате России по фигурному катанию

Марк Кондратюк с фанатами Фото: Мария ЛЕНЦ

Болельщики неоднозначно оценили ситуацию, когда спортсмен вышел на старт не в форме. Одни говорят, что любят и поддерживают, здоровье важнее и все еще впереди. Другие считают, что шоу стали важнее спорта.

Марк Кондратюк с фанатами Фото: Мария ЛЕНЦ

Но сам Марк взял и перешел в разряд болельщиков! Мог бы сидеть в гостинице и смотреть удаленно. Но приехал в Платинум-арену, чтобы лично поддержать своих соперников на льду и друзей по жизни. Сел на трибуну, поел мороженого, попал во все теле- и фотообъективы.

Марк Кондратюк с фанатами Фото: Мария ЛЕНЦ

Зрители плотно окружили спортсмена. На что фанаты тут же отреагировали, типа, дайте человеку хоть немного личного пространства!

Марк Кондратюк с фанатами Фото: Мария ЛЕНЦ

Напомним, в 19 часов мы узнаем имя нового чемпиона России в мужском одиночном катании. И сразу после этого начнется короткая программа у женщин.

Марк Кондратюк пришел болеть за своих соперников Фото: Мария ЛЕНЦ

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