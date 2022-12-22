Церемония открытия чемпионата России по фигурному катанию в Красноярске 2023 Фото: Мария ЛЕНЦ

Когда три года назад, в декабре 2019 года, в Красноярске впервые прошел чемпионат России по фигурному катанию, интерес к этому виду спорта вырос настолько, что родители приводили даже трехлетних малышей!

Церемония открытия чемпионата России по фигурному катанию в Красноярске 2023 Фото: Мария ЛЕНЦ

И вот результат! Уже есть что показать – десятки спортсменов так сказать местного производства готовы выйти на лед и продемонстрировать публике всю красоту фигурного катания.

Церемония открытия чемпионата России по фигурному катанию в Красноярске 2023 Фото: Мария ЛЕНЦ

- Красноярская школа фигурного катания стоит на ногах очень уверенно. Все есть! Ждем результат, - так оценила успехи тренеров и их воспитанников главный тренер сборной России по фигурному катанию и легенда этого вида спорта Елена Чайковская.

Церемония открытия чемпионата России по фигурному катанию в Красноярске 2023 Фото: Мария ЛЕНЦ

Главной темой торжественной части стало то, какие качества позволяют фигуристу добиться спортивных вершин. Зрители увидели пять номеров, каждый из которых посвящен навыкам спортсмена.

Церемония открытия чемпионата России по фигурному катанию в Красноярске 2023 Фото: Мария ЛЕНЦ

«Когда мне предложили написать сценарий, я начал думать, чем можно удивить, чего ещё никто не делал. И вот так родилась идея показать пять качеств спортсмена-фигуриста и раскрыть их в разных видах спорта. 98% задействованных людей в моей работе – это красноярские ребята. Я приезжал в ноябре, поставил им номера. Все просто отлично. Если бы в Москве так работали, было бы очень здорово», - сказал режиссер-постановщик Никита Михайлов, один из главных хореографов в российском фигурном катании.

Церемония открытия чемпионата России по фигурному катанию в Красноярске 2023 Фото: Мария ЛЕНЦ

Эта церемония станет самой массовой по количеству участников. В торжественном мероприятии задействованы 78 фигуристов – все они воспитанники красноярской спортшколы «Центр по ледовым видам спорта». Кроме фигуристов в постановке зрители увидят акробатов, шорт-трекистов и синхронистов.

Церемония открытия чемпионата России по фигурному катанию в Красноярске 2023 Фото: Мария ЛЕНЦ

Кстати, шорт-трек – тоже новый для Красноярска вид спорта. Им «заболели» после Универсиады-2019.

Напомним, чемпионат России по фигурному катанию проходит с 22 по 25 декабря в Красноярске.

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