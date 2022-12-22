Марк Кондратюк
Фото: Мария ЛЕНЦ
Первым вышел на красноярский лед Артур Даниелян. Он второй раз в Красноярске участвует в чемпионатах России и впечатления не самые светлые.
Артур Даниелян.
Фото: Мария ЛЕНЦ
- Оба раза я был первым, оба раза упал, пора заканчивать эти совпадения, - сказал спортсмен.
Падение Артура
Фото: Мария ЛЕНЦ
Андрей Мозалев вышел на короткую программу в ботинке, перемотанном скотчем.
Андрей Мозалев
Фото: Мария ЛЕНЦ
- На прошлых соревнованиях у меня слетел шнурок, и в этот раз я решил подстраховаться , - пояснил он журналистам.
Прокатом он остался доволен, итоговое место третье.
Марк Кондратюк
Фото: Мария ЛЕНЦ
Публика ждала Марка Кондратюка, фанаты приглашали всех взять плакаты с его портретом, закупали мягкие игрушки.
Марк Кондратюк
Фото: Мария ЛЕНЦ
Марк упал в самом начале программы, и публика аплодисментами поддерживала любимого фигуриста почти всю программу.
Фото: Мария ЛЕНЦ
- После травмы я только вчера прыгнул четверной прыжок, - рассказал он после проката журналистам. – Наверное, не надо было выходить на старт, но я очень хотел. Смотрел чемпионат по прыжкам и жалел, что я не там. Чемпионат России пропустить не мог, это шанс попасть в сборную.
Матвей Ветлугин
Фото: Мария ЛЕНЦ
Попасть в сборную для Марка будет проблематично. Он занимает 12 место после короткой программы. Из 17 возможных.
Матвей Ветлугин
Фото: Мария ЛЕНЦ
Общая беда всех фигуристов, на которую жаловались многие: не выспались… Говорят, что разница во времени 12 часов переносится даже легче, чем 4 часа: ни то, ни се…. А вот предолимпийские сборы в Красноярске, наоборот, понравились. В нашем городе фигуристы перестроились на часовой пояс Пекина и на соревнованиях уже не надо было адаптироваться.
Александр Самарин
Фото: Мария ЛЕНЦ
Первая пятерка по итогам короткой программы выглядит так:
1. Петр Гуменник;
2. Евгений Семененко;
3. Андрей Мозалев;
4. Матвей Ветлугин;
5. Александр Самарин.
Евгений Семененко
Фото: Мария ЛЕНЦ
Маленькая фанатка Евгения Семененко
Фото: Мария ЛЕНЦ
Имена призеров узнаем завтра, 23 декабря, болеем за мужчин в 16.15