Марк Кондратюк Фото: Мария ЛЕНЦ

Первым вышел на красноярский лед Артур Даниелян. Он второй раз в Красноярске участвует в чемпионатах России и впечатления не самые светлые.

Артур Даниелян. Фото: Мария ЛЕНЦ

- Оба раза я был первым, оба раза упал, пора заканчивать эти совпадения, - сказал спортсмен.

Падение Артура Фото: Мария ЛЕНЦ

Андрей Мозалев вышел на короткую программу в ботинке, перемотанном скотчем.

Андрей Мозалев Фото: Мария ЛЕНЦ

- На прошлых соревнованиях у меня слетел шнурок, и в этот раз я решил подстраховаться , - пояснил он журналистам.

Прокатом он остался доволен, итоговое место третье.

Марк Кондратюк Фото: Мария ЛЕНЦ

Публика ждала Марка Кондратюка, фанаты приглашали всех взять плакаты с его портретом, закупали мягкие игрушки.

Марк Кондратюк Фото: Мария ЛЕНЦ

Марк упал в самом начале программы, и публика аплодисментами поддерживала любимого фигуриста почти всю программу.

Фото: Мария ЛЕНЦ

- После травмы я только вчера прыгнул четверной прыжок, - рассказал он после проката журналистам. – Наверное, не надо было выходить на старт, но я очень хотел. Смотрел чемпионат по прыжкам и жалел, что я не там. Чемпионат России пропустить не мог, это шанс попасть в сборную.

Матвей Ветлугин Фото: Мария ЛЕНЦ

Попасть в сборную для Марка будет проблематично. Он занимает 12 место после короткой программы. Из 17 возможных.

Матвей Ветлугин Фото: Мария ЛЕНЦ

Общая беда всех фигуристов, на которую жаловались многие: не выспались… Говорят, что разница во времени 12 часов переносится даже легче, чем 4 часа: ни то, ни се…. А вот предолимпийские сборы в Красноярске, наоборот, понравились. В нашем городе фигуристы перестроились на часовой пояс Пекина и на соревнованиях уже не надо было адаптироваться.

Александр Самарин Фото: Мария ЛЕНЦ

Первая пятерка по итогам короткой программы выглядит так:

1. Петр Гуменник;

2. Евгений Семененко;

3. Андрей Мозалев;

4. Матвей Ветлугин;

5. Александр Самарин.

Евгений Семененко Фото: Мария ЛЕНЦ

Маленькая фанатка Евгения Семененко Фото: Мария ЛЕНЦ

Имена призеров узнаем завтра, 23 декабря, болеем за мужчин в 16.15