Александра Трусова и Марк Кондратюк снялись с чемпионата России по фигурному катанию в Красноярске

Александра Трусова и Марк Кондратюк Фото: Мария ЛЕНЦ

После короткой программы Кондратюк занял 12 место. Упал в самом начале программы. Публика поддерживала аплодисментами, фанаты написали море слов в поддержку своего кумира. Но факт остается фактом: Марк не пришел в себя после травмы, выступал на волевых, боль в спине усилилась и он принял решение не выходить в произвольной программе.

Марк Кондратюк Фото: Мария ЛЕНЦ

Однако, главная интрига вчерашнего выступления Марка – отсутствие Александры Трусовой. Она не пришла его поддержать.

И вот сегодня на сайте федерации фигурного катания появилась короткая запись, без подробностей: снялась с соревнований по медицинским показаниям.

Александра Трусова Фото: Мария ЛЕНЦ

Также по медицинским показаниям не будет выступать танцевальный дуэт Ирина Хавронина и Дарио Чиризано. По итогам ритм-танца они заняли пятое место.

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