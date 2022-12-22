«Снова выступал первым и снова упал»: красноярский лед вновь стал роковым для фигуриста Артура Даниеляна

«Снова выступал первым и снова упал»: красноярский лед вновь стал роковым для фигуриста Артура Даниелян Фото: Мария ЛЕНЦ

Начался первый день чемпионата России по фигурному катанию в Красноярске. С ритм-танцем уже выступили танцоры на льду, а сейчас начались соревнования мужчин. Первым на лед вышел Артур Даниелян. И прокат у 19-летнего спортсмена вышел не очень удачным - упал.

Уроженец Волгограда хорошо знает красноярский лед. В 2019 году он выступал на чемпионате России. Тогда он так же выходил под первым порядковым номером и так же упал. Об этом совпадении Артур говорил и журналистам после проката:

Фото: Мария ЛЕНЦ

- Очень много совпадений тут уже произошло. Думал, что все сложится иначе. Тогда первый, сейчас первый. С сальхофа тогда упал, и сейчас упал. Но ворошить прошлое не хочу, - говорил фигурист.

В 2019 году после короткой программы Артур находился лишь на 13 месте. Но в произвольной откатал идеально, завоевав «серебро» чемпионата России. Как будет на этот раз, покажет время, но вспоминая свое легендарное возвращение после неудачи три года назад, на повторение успеха фигурист не рассчитывает:

- В этом году уже не получится так. У нас конкуренция за годы только выросла. Буду догонять, по мере возможностей. Но сегодня я не сделал того, что у меня есть, - сказал Артур.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Турнирные перспективы Артура, конечно, подкосились. Из девяти уже выступивших, он находится на 7 месте.

Напомним, что после выступления мужчин начнется церемония открытия чемпионата России, а затем прокат спортивных пар. Медалисты мужских соревнований определятся 23 декабря.

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