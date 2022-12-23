Александра Трусова снялась с соревнований из-за высокой температуры 39,4. Фото: тг Светланы Самоделкиной

Увы, но одна из фавориток чемпионата России по фигурному катанию Александра Трусова не сможет продолжить участие в соревнованиях. Накануне, 22 декабря, стало известно, что она не пришла поддержать выступление Марка Кондратюка. Почему? А сегодня, 23 декабря, на сайте федерации фигурного катания появилась короткая запись, без подробностей: снялась с соревнований по медицинским показаниям.

Свет на историю пролила тренер Светлана Соколовская, она опубликовала в своих соцсетях фотографию с градусником. В своем телеграм-канале написала и Софья Самоделкина:

«У Саши Трусовой 39,4 температура. Конечно же в таком состоянии выходить на лед нельзя. Саша, очень жаль ,что этот чемпионат будет проходить без тебя, мне и твоим фанатам очень грустно. Скорее поправляйся!!! Мы тебя любим».

Действительно, обидно, что спортсменка вышла из строя в самом разгаре соревнований. Фанаты переживают, подбадривают. Но ничего не поделаешь – в Красноярске, как и везде свирепствуют ОРВИ и грипп. Остается пожелать Александре скорейшего выздоровления, у нее впереди еще много разных состязаний и побед.

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