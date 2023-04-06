Италия дважды отказалась выдать Красноярску экс-директора «Реставрации», подозреваемого в обмане 1,3 тысяч дольщиков на 2,4 миллиарда рублей

Италия дважды отказалась выдать Красноярску экс-директора «Реставрации». Фото: "Реставрация"

Власти Италии дважды отказались удовлетворить запрос из Красноярска на выдачу гендиректора и владельца скандальной строительной компании «Реставрация» Николая Коваленко. Отписка звучит так: «опасаются за его здоровье и безопасность». Четыре года назад местный олигарх кинул своих дольщиков на 2,4 миллиарда рублей и благополучно сбежал вместе с семьей в Европу. Расследование уголовного дела нельзя завершить по этой причине – нужно, чтобы главный подозреваемый предстал перед следователем на допросе. Все остальное уже известно и доказано. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск сообщил заместитель начальника ГУ МВД России по Красноярскому краю Руслан Северин.

Что это, как не очередное доказательно предвзятости итальянского правосудия в отношении россиян. Неужели нужно задействовать секретную команду, чтобы доставить в Россию олигарха, который оставил без жилья и денег более 1,3 тысячи человек? Начиная с 2018-го года краевая полиция завела более десятка уголовных дел в отношении недобросовестных застройщиков. Одно за другим они уходят в суд на рассмотрение, выносятся приговоры. А господин Коваленко спокойно проводит время под жарким солнцем Италии. Перед пандемией его видели в поселке Форте-деи-Марми недалеко от города Пизы (того самого, с падающей башней). Вероятно, находится там и поныне.

Скандал разразился внезапно

Компания «Реставрация» была на хорошем счету. Ее основатель Николай Коваленко начинал в 1990-м году с реставрации памятников архитектурного наследия. В 2005 году замахнулись на строительство жилья, получалось хорошо: квартиры раскупались быстро, еще на стадии котлована. В рекламе компания не нуждалась и имиджем дорожила.

Один из жилых комплексов, возведенных "Реставрацией" Фото: Мария ЛЕНЦ

В августе 2018 года в стадии возведения компании было два жилых комплекса – «Фестиваль» в микрорайоне Солнечном (был готов на 70%) и «Эдельвейс-Next» в Студгородке (на 90%), а всего – 10 многоэтажных домов. И вдруг в сентябре, как гром среди ясного неба: внешне благополучная «Реставрация» объявила публично, что не в состоянии исполнить свои обязательства перед инвесторами. Более 1,3 тысячи человек проснулись в статусе обманутых дольщиков: все их деньги, заплаченные за несуществующие квартиры, вдруг испарились.

Вскоре выяснилось, что без зарплаты за несколько месяцев остались и строители, и сотрудники офиса.

Гендиректор подставил всех, даже своих подчиненных. Представьте картину: офис компании в центре города осаждают сотни разгневанных горожан – кричат, грозятся разнести все и вся. А растерянные сотрудники не знают, что им людям-то сказать. Закрутилось, завертелось – прокуратура, полиция, краевые и городские власти, депутаты...

- В отношении бывшего директора СК «Реставрация» возбуждено 4 уголовных дела: по факту хищения денежных средств участников и инвесторов долевого строительства, по факту злоупотребления полномочиями, а также за привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства о долевом строительстве, - прокомментировали тогда в главке краевой полиции.

Недостроенными оказались 10 домов Фото: Мария ЛЕНЦ

Сбежал заблаговременно

Когда разразился скандал, выяснилось, что владельца «Реставрации» уже нет ни в Красноярске, ни в стране. Он позаботился обо всем заранее: купил в Италии особняк, сел на самолет и поскорее улетел. Российская сторона сделала запрос на его экстрадицию. Итальянцы поначалу пытались делать вид, что они не в курсе, о ком идет речь. «Пусть интерпол ищет, когда найдет – тогда и поговорим».

Нашли Коваленко журналисты программы «Вести. Дежурная часть». Шли по улице Форте-деи-Марми с камерой на плече – и вдруг он! Выезжает на велосипеде из ворот своего особняка с садом (стоимость недвижимости по примерным оценкам составила на тот момент около 2 миллионов евро). Не узнать его сложно – заметная у него внешность, запоминающаяся. Беглый олигарх удивился, не ожидая увидеть здесь российских журналистов. Пробурчал ошарашено: «Эмм, я не прячусь... Я лечусь. От чего? Эммм... почечная недостаточность». Видимо, до сих пор от нее лечится, раз генпрокуратура Италии не хочет его отпускать на родину.

Особняк беглого олигарха разграбили неизвестные Фото: Мария ЛЕНЦ

Страшная месть

Чтобы возместить ущерб, на имущество Николая Коваленко был наложен арест. В 2019 году его оценили в 490 миллионов рублей – явно недостаточно для компенсации. Плюс арестовано незавершенное строительство на 1 миллиард рублей. Было направлено международное поручение о наложении ареста на заграничное имущество – но тут предсказуемо: итальянцы владельца не отдают, с чего им отдавать его добро?

Между тем здесь, в Красноярске, особняк Коваленко настигла народная месть, «бессмысленная и беспощадная»: пока он скрывается за границей, здесь полностью разграбили его особняк. Он его построил в обычном дачном СНТ – никакого вам элитного поселка с заборами и круглосуточной охраны. Подойти к нему может кто угодно. Соседи рассказывали: приезжали неизвестные люди на машинах, выносили из особняка все, что более-менее ценное. Может быть, даже сами сотрудники «Реставрации», которых начальник кинул на зарплату.

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