Далеко не убежит: экс-директора красноярской «Реставрации» готовятся экстрагировать на родину

Экс-директор и владелец строительной компании «Реставрация» в скором времени вернется на родину, в Красноярск. В наручниках. Из Италии, куда он уехал в аккурат накануне разразившегося скандала, вызванного внезапным банкротством.

Напомним, в сентябре прошлого года бравый капитан корабля первым благополучно покинул борт внешне непотопляемого фрегата. Купил билет на самолет и вместе с семьей улетел куда-то в сторону Европы. А потом растерянная команда, понимая, что корабль идет ко дну и уже нет смысла этого скрывать, в обиде на капитана выложила на бочку перед следователями все карты: «вот вам вся бухгалтерия, только нас не казните, мы – люди подневольные».

В конце марта этого года стало известно, что Николая Коваленко объявили в международный розыск. Однако нашли его не сыщики Интерпола, а журналисты федерального канала, передачи «Вести. Дежурная часть». Его встретили в итальянском городе Форте-деи-Марми (неподалеку от знаменитой Пизы и ее падающей башни). Причем не в каком-нибудь бедняцком районе, а в квартале богачей. Стоимость виллы красноярского банкрота составляет 2 миллиона евро.

Пока «почетный строитель» совершал велосипедные прогулки по Италии, в Красноярске в статусе обманутых дольщиков остались более 1300 человек. Долг «Реставрации» перед ними превышает два миллиарда рублей. Даже с учетом курса евро, всех активов строительной компании и личного имущества беглого гендиректора и его семьи не хватит, чтобы расплатиться с ними по долгам.

Как сообщают Новости ТВК со ссылкой на краевую полицию, там как раз собирают пакет необходимых документов, затем их направят в итальянский суд и после того, как суд вынесет решение, беглеца вернут в Россию.

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Гендиректор «Реставрации» объявлен в международный розыск.

В ближайшие месяцы красноярские суды рассмотрят четыре громких дела обманутых дольщиков. В настоящее время в производстве следователей краевой полиции находится 12 уголовных дел, связанных с обманутыми дольщиками (подробнее здесь).