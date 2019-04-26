2019-04-26T13:24:04+03:00
Происшествия

Далеко не убежит: экс-директора красноярской «Реставрации» готовятся экстрагировать на родину

Николая Коваленко нашли в Италии
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Далеко не убежит: экс-директора красноярской «Реставрации» готовятся экстрагировать на родину. Фото: "Красдом"Далеко не убежит: экс-директора красноярской «Реставрации» готовятся экстрагировать на родину. Фото: "Красдом"
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Экс-директор и владелец строительной компании «Реставрация» в скором времени вернется на родину, в Красноярск. В наручниках. Из Италии, куда он уехал в аккурат накануне разразившегося скандала, вызванного внезапным банкротством.

Напомним, в сентябре прошлого года бравый капитан корабля первым благополучно покинул борт внешне непотопляемого фрегата. Купил билет на самолет и вместе с семьей улетел куда-то в сторону Европы. А потом растерянная команда, понимая, что корабль идет ко дну и уже нет смысла этого скрывать, в обиде на капитана выложила на бочку перед следователями все карты: «вот вам вся бухгалтерия, только нас не казните, мы – люди подневольные».

В конце марта этого года стало известно, что Николая Коваленко объявили в международный розыск. Однако нашли его не сыщики Интерпола, а журналисты федерального канала, передачи «Вести. Дежурная часть». Его встретили в итальянском городе Форте-деи-Марми (неподалеку от знаменитой Пизы и ее падающей башни). Причем не в каком-нибудь бедняцком районе, а в квартале богачей. Стоимость виллы красноярского банкрота составляет 2 миллиона евро.

Пока «почетный строитель» совершал велосипедные прогулки по Италии, в Красноярске в статусе обманутых дольщиков остались более 1300 человек. Долг «Реставрации» перед ними превышает два миллиарда рублей. Даже с учетом курса евро, всех активов строительной компании и личного имущества беглого гендиректора и его семьи не хватит, чтобы расплатиться с ними по долгам.

Как сообщают Новости ТВК со ссылкой на краевую полицию, там как раз собирают пакет необходимых документов, затем их направят в итальянский суд и после того, как суд вынесет решение, беглеца вернут в Россию.

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А денег для погашения ущерба обманутым дольщикам у Николая Коваленко нет. Во всяком случае, так он говорит (подробнее)

Арестованного имущества экс-директора «Реставрации» не хватит для компенсаций обманутым дольщикам

- Я не скрываюсь, я лечусь, у меня почечная недостаточность, - заявил он журналистам. - Повлияли другие факторы на то, что не смог достроить дома, такие как снижение стоимости квартир, повышение на 30 процентов стоимости строительных материалов... (Подробности)

Гендиректор «Реставрации» объявлен в международный розыск.

В ближайшие месяцы красноярские суды рассмотрят четыре громких дела обманутых дольщиков. В настоящее время в производстве следователей краевой полиции находится 12 уголовных дел, связанных с обманутыми дольщиками (подробнее здесь).

ИСТОЧНИК KP.RU

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