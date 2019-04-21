Экс-руководитель красноярской строительной компании «Реставрация» живет в шикарном итальянском особняке

СЕГОДНЯ 14:02 2019-04-21T14:08:30+03:00

А денег для погашения ущерба обманутым дольщикам у Николая Коваленко нет. Во всяком случае, так он говорит.

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Федеральные журналисты нашли бывшего руководителя красноярской строительной компании «Реставрация» в Италии. Николай Коваленко поселился в итальянском поселке Форте-деи-Марми, неподалеку от города Пиза. Приблизительная стоимость его шикарного особняка - 2 миллиона евро. Почему же Коваленко оставил без средств и квартир дольщиков? Всего около 1300 человек.

- Я не скрываюсь, я лечусь, у меня почечная недостаточность, - пояснил он журналистам. - Повлияли другие факторы на то, что не смог достроить дома, такие как снижение стоимости квартир, повышение на 30 процентов стоимости строительных материалов.

Ранее «Комсомольская правда» - Красноярск уже сообщала, что директор «Реставрации» Николай Коваленко объявлен в международный розыск. Ему инкриминируется хищение средств дольщиков. Сумма ущерба оценивается в более чем 2 миллиарда рублей.

В ходе расследования следователи наложили арест на личное имущество Коваленко, членов его семьи и третьих лиц. Сумма – 490 миллионов рублей. Но ее недостаточно, чтобы погасить ущерб. Когда стало известно, что у Коваленко есть недвижимость за границей, с разрешения суда направлено международное поручение о наложении ареста. Арестованы объекты незавершенного строительства на сумму 1 миллиард рублей.

Сейчас компания «Реставрация» признана банкротом. На достройку домов в краевом центре необходимо более 5 миллиардов рублей.

У Николая Коваленко спросили: собирается ли компания погасить ущерб? Он ответил, что не имеет для этого средств…

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В ближайшие месяцы красноярские суды рассмотрят четыре громких дела обманутых дольщиков. В настоящее время в производстве следователей краевой полиции находится 12 уголовных дел, связанных с обманутыми дольщиками. Количество пострадавших инвесторов – более 4 тысяч (подробнее здесь).

ИСТОЧНИК KP.RU