Гендиректор «Реставрации» объявлен в международный розыск

В настоящее время в производстве следователей краевой полиции находится 12 уголовных дел, связанных с обманутыми дольщиками. Количество пострадавших инвесторов – более 4 тысяч (частные лица и фирмы, которые покупали квартиры и офисы в строящихся многоэтажках и коттеджных поселках). Сумма причиненного ущерба – более 3 миллиардов рублей.

Об этом рассказала Тамара Белкина, замначальника ГУ МВД России по Красноярскому краю. В конце 2018 года в суд уже было направлено первое уголовное дело – против руководителя строительной компании «Фирма «ФБК». Его обвиняют в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. Следователи установили, что от его действий пострадал 101 дольщик, потерявшие по его вине более 209 миллионов рублей. Судебное разбирательство идет полным ходом.

На очереди еще 4 уголовных дела. Расследование по ним закончено. Сейчас потерпевшие знакомятся с материалами дел. Объемы – огромные: в одном из них целых 250 томов. В суд дела планируют передать до конца июня этого года. Вот список строительных компаний:

- ООО «Злата» (здесь фигурируют трое обвиняемых из числа руководителей);

- ООО «Емельяновская слобода» (один обвиняемый по шести эпизодам);

- ООО «Сибстройинвест» (один обвиняемый);

- ООО «КрасЗападСибСтрой» (один обвиняемый).

Продолжается расследования еще восьми дел, в которых фигурируют компании «Монтаж-строй», «Консоль», «Реставрация» и другие. Следователи устанавливают, каким образом были получены разрешения на строительства, как привлекались денежные средства и как они расходовались. Проводятся судебные бухгалтерские экспертизы. Привлекаются строительные эксперты. Фигуранты дела – четверо из пяти – заключены под стражу или под домашний арест. Пятый находится в международном розыске, им занимается Интерпол. Арестовано личное имущество подозреваемых на сумму более 1 миллиарда рублей.

Самое крупное уголовное дело касается строительной компании «Реставрация». Связанные с ней события, по сути, и стали отправной точкой громкого скандала краевого масштаба.

«Реставрация» преподнесла неприятный сюрприз

Откуда у компании такое название? Изначально в 1990 году ее основали для реставрации памятников архитектурного наследия в Красноярском крае – храмов, старинных особняков. Она неплохо с этим справлялась. В 2005 году владелец компании Николай Коваленко с командой замахнулись на жилищное строительство. И тоже неплохо получилось. Квартиры в жилых комплексах от «Реставрации» раскупались быстро, еще на стадии строительства первых этажей: недорого, быстро и, как казалось тогда, надежно. Компания в рекламе не нуждалась.

Еще в августе 2018 года в стадии возведения компании было два жилых комплекса – «Фестиваль» в микрорайоне Солнечном (был готов на 70%) и «Эдельвейс-Next» в Студгородке (на 90%), всего – 10 многоэтажных домов.

И вдруг в сентябре 2018 года, как гром среди ясного неба: внешне благополучная «Реставрация» объявила публично, что не в состоянии исполнить свои обязательства перед инвесторами. В статусе обманутых дольщиков оказалось более 1300 человек. И тут же стало известно, что гендиректор компании успел улететь за границу в неизвестном направлении.

- Сегодня в отношении бывшего директора СК «Реставрация» возбуждено 4 уголовных дела: по факту хищения денежных средств участников и инвесторов долевого строительства, по факту злоупотребления полномочиями, а также за привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства о долевом строительстве, - рассказала Тамара Белкина.

Сумма ущерба, нанесенного обманутым дольщикам, составила около 2 миллиардов рублей. В ходе расследования следователями наложен арест на личное имущество Коваленко, членов его семьи и третьих лиц. Сумма – 490 миллионов рублей, недостаточная, чтобы погасить ущерб. Когда стало известно, что у Коваленко есть недвижимость за границей, с разрешения суда направлено международное поручение о наложении ареста. Арестованы объекты незавершенного строительства на сумму 1 миллиард рублей.

Сам бывший гендиректор «Реставрации» объявлен в международный розыск. Как только будет найден – его экстрагируют в Красноярск. Правда, адвокаты Коваленко пытаются обжаловать такое решение суда.

В ЭТО ВРЕМЯ

Пока полиция ведет расследование, власти ищут возможности, достроить жилье с привлечением страховых средств или средств соинвесторов. Некоторые компании согласились на определенных условиях достроить проблемные дома.

Например, компании «Зодчий» удалось договориться с банком о финансировании двух домов ЖК «Панорама». Первый дом планируют сдать уже в апреле, а второй – в конце этого года. Компания «СУ-208» взялась за четыре 24-этажные «свечки» в ЖК «Квадро» (его планируют сдать до конца 2019 года) и ЖК «Енисей» (сентябрь 2020 года).

Ранее сообщалось, что Минобороны РФ готово передать земельные участки на улице Малиновского в собственность города или края для решения проблем с обманутыми дольщиками.