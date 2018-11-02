2018-11-02T04:59:20+03:00
Происшествия

На скандальную «Реставрацию» в Красноярске завели новое уголовное дело

На этот раз – за невыплату зарплаты
Ася ЖУКОВА
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На скандальную «Реставрацию» завели новое уголовное дело.На скандальную «Реставрацию» завели новое уголовное дело.Фото: Мария ЛЕНЦ
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На фирму-застройщика «Реставрация» завели очередное уголовное дело. Как рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю, теперь – по факту невыплаты заработной платы сотрудникам.

Предварительно: руководство компании, «действуя из иной личной заинтересованности, выразившейся в стремлении продолжить коммерческую деятельность, направленную на извлечение прибыли, а также увеличить доходы, вопреки конституционным правам работников на своевременную оплату труда, направляло денежные средства в большей части контрагентам по гражданско-правовым договорам, на расчеты с поставщиками, а также финансирование хозяйственной и производственной деятельности».

Сумма ущерба и количество работников, которые будут признаны потерпевшими, устанавливаются. Затем на имущество «СК Реставрация» наложат арест, чтобы возместить ущерб сотрудникам.

Напомним, месяц назад на бывшего директора компании возбудили уголовное дело - по факту мошенничества. Он давал указания работникам заключать договоры долевого участия. Тогда как разрешения на строительство не было. В итоге 105 человек отдали компании 150 миллионов рублей. А жилья пока так и не дождались.

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