Народная месть, «бессмысленная и беспощадная»: пока беглый олигарх, обманувший 1300 дольщиков, скрывается в Италии, дома полностью разграбили его особняк

Дом Коваленко Фото: Мария ЛЕНЦ

Как в хрестоматийном «Иване Васильевиче», все пропало из особняка сибирского миллиардера Николая Коваленко, владельца строительной фирмы «Реставрация». Уже три года он в бегах – проходит обвиняемым по делу об обманутых дольщиках (таковых 1 300 человек; плюс оставшиеся без зарплаты и работы строители «Реставрации»). А тем временем выяснилось, что народ «выставил» коттедж олигарха, что находится под Красноярском. Оставив внутри некондиционный диван, деревянный шкаф с книгами, пианино «Аккорд» да портрет самого Коваленко, сорванный со стены.

Смеяться тут, как говорится, грех. Но народ (соседи по усадьбе, в основном простые дачники) невольно усмехается, встречая журналистов (началось с того, что недавно кто-то снял видео внутри разграбленного коттеджа, выложил в интернет, и понеслось): «вывозили вещи даже машинами! Не на-а-а-аши, конечно. Приезжали, кто, не знаем. Ходят слухи, что сами бывшие работники фирмы. Но это не точно. Народная месть... Она такая. Бессмысленная. И беспощадная!

Коттедж Коваленко находится в пригороде Красноярска. Место, в отличие от знаменитого элитного «Удачного», не самое приметное. Коттеджи стоят вперемешку с дачами. Особняк Коваленко выделяется – большой, высокий, красивый и построенный из добротного материала – забор из профнастила не гнется, дом – кирпичик к кирпичку. А как иначе может быть у директора строительной фирмы?

Фото: Мария ЛЕНЦ

После того, как видео появилось в интернете, кто-то наглухо заварил входные ворота, а забор высоченный. Но сквозь пробоины видно – внутри разруха, запустение и хозяев, понятно, давно не было. Зато «похозяйничал», и хорошо, кто-то другой.

История известна красноярцам, для непосвященных: Николай Коваленко - глава крупной строительной компании, когда-то считавшейся одной из самых надежных в регионе. «Реставрация» - потому что с основания в 1990 году все начиналось с заказов на реставрацию памятников архитектуры; потом, в 2005, перешла на строительство жилых домов. Масштаб финоборота никто не возьмется точно назвать, но по объемам строительства точно можно сказать – одна из самых крупных в регионе строительных компаний капитал имела немалый. Уважаемая и у властей и в народе – «Реставрация» в рамках благотворительности вкладывала собственные немалые средства в местный спорт (его Коваленко любил) – секции, спортлубы, спорстменов, соревнования и прочее.

ЖК Фестивальный. Реставрация Фото: Мария ЛЕНЦ

Индивидуальные проекты, красивое месторасположение, качественное исполнение – квартиры от «Реставрации» были популярны и продавались отлично. Через десять лет они скупались уже на стадии котлована. Летом 2018 года у компании в разной степени готовности были 10 многоэтажек. В хранилище лежали более 1300 договоров долевого строительства. И вдруг грянул гром. В конце сентября 2018 поползли слухи, что у компании проблемы. Дольщики обрывали телефоны офиса. А растерянные сотрудники пытались сохранить лицо компании и обещали, что директор в ближайшее время ответит на все их вопросы. А тот уже собрал чемоданы и рванул вместе с домочадцами в Италию. Его объявили в международный розыск. В апреле 2019 года выяснилось, что Коваленко загорает на собственной вилле на улице итальянского поселка Форте-деи-Марми, неподалеку от города Пиза (его удалось снять федеральным журналистам и даже взять у ошарашенного Коваленко, проезжавшего мимо на велосипеде, экспресс-интервью «Эмм, я не прячусь... Я лечусь. От чего? Эммм, почечная недостаточность ). Стоимость виллы журналисты оценили примерно в 2 миллиона евро (177 миллионов рублей по нынешнему курсу). В это время дольщики обивали пороги краевых властей, полиции, устраивали пикеты, разбивая шатры возле краевой администрации... Сумма долга перед дольщиками составляла около 2 миллиардов рублей. Против Коваленко (сейчас ему 68 лет) расследуется уголовное дело по статье «мошенничество в особо крупном размере», грозит до 10 лет лишения свободы. Но процедура экстрадиции (по каким причинам, не известно, до сих пор не завершена).

...Тамара Ивановна в соседях олигарха уже больше 10 лет.

- Их коттедж! Каждое лето приезжали, каждый день. Ночевали, утром уезжали. А не появлялись давно уже. Почему? Ну всем известно, почему!

История с коттеджем, понятно, отчасти анекдотичная, отчасти грустная. По нашим данным, арест на него и участок (имущество не описывалось) был наложен в 2018 году. Но закон не предусматривает, что его будут охранять:

- Владельцы или родственники лишь не имеют права распоряжаться этим по своему усмотрению, продавать.

Почему коттедж вовремя не реализовали? Вопрос. Очевидно, все тоже затянулось из-за сложности процедур. Хотя понятно, что хотя бы часть ущерба после реализации можно было бы погасить. Дольщикам, кстати, в итоге возместило потери государство... Кстати, по поводу разграбления известно: ни от кого и никаких заявлений о краже не поступало.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Николай Алмаев, юрист (Красноярск)

- Охрана арестованных объектов законом не предусмотрена. Они дом опечатали и на этом все, у них нет обязанности его защищать от грабителей. Охрана дома и всего своего имущество – частное дело собственника. Он может быть заинтересован в этом, если хочет рассчитаться по долгам, к примеру.

Что касается экстрадицией, это процесс действительно очень небыстрый. Нужно согласовать множество документов с другой страной, должен пройти суд того государства и принято решение.

- Долги перед дольщиками погасило государство, но будут ли эти деньги взысканы с Коваленко?

- Обязательно, правда после того, как завершится уголовное дело и пройдет суд. Но тут возникает вопрос, а будет ли что взыскивать?