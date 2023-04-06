Фото: СК по Красноярскому краю

Красноярский СК опубликовал подробности убийства и изнасилования 16-летней девушки в Железногорске. 20-летнему студенту академии МЧС грозит пожизненный срок.

По версии следователей, в ночь на 31 июля Евгений А. выпил алкоголя и решил прогуляться. В тот день праздновался День города, и молодой человек был одним из тех, кто на нем присутствовал. Проходя мимо озера в парке культуры и отдыха, он заметил девушку.

Молодые люди не были знакомы. Евгений подошел к школьнице, ударил ее кулаком, а затем и камнем. Когда та потеряла сознание, он затащил ее на участок с кустарниками, после чего изнасиловал и надругался.

В итоге он для сокрытия своего преступления убил девушку, а тело прикрыл ветками, землей и ее одеждой. Труп был найден лишь спустя пару дней. Добавим, что бывшая девушка Евгения рассказывала «КП-Красноярск», что молодой человек имел фетиши, связанные с доминированием и демонстрацией силы.

На поиск подозреваемого ушло 8 месяцев. Вскоре студенту предъявят обвинение в убийстве, изнасиловании и иных действиях сексуального характера. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Парень свою вину признал, ему грозит пожизненный срок.

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