Список новогодних ледовых горок в Красноярске 2022-2023: количество, районы Фото: ИВАНОВА Диана

До нового года осталось всего ничего. Город уже украшен иллюминацией, все готово к празднику, проходят предновогодние концерты. При этом ни салюта, ни массовых мероприятий не будет. Но без традиционных локальных мест празднования не обойдется. Публикуем список новогодних горок в Красноярске 2022-2023.

Всего будет построено 30 ледовых горок во всех районах Красноярска

Свердловский район:

- сквер «Паниковка» - две горки;

- площадь Свердлова – одна горка;

- Ярыгинская набережная – одна горка.

Октябрьский район:

- сквер «Серебряный» - две горки.

Ленинский район:

- парк 1 мая – несколько горок.

Центральный район:

- сквер Чернышевского – две горки.

Кировский район:

- сквер «Каменный городок» - одна горка;

- сквер «Энтузиастов» - одна горка.

Железнодорожный район:

- парк Гагарина – две горки.

Советский район:

- сквер «Солнечная поляна» - две горки;

- сквер «Космонавтов» - шесть горок;

- Татышев-парк – семь горок.

К Новому году-2023 в Красноярске они будут открыты все. В мэрии советуют готовить ледянки и самостоятельно протестировать ледовые горки в своих районах.

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