Куда сходить с детьми в Красноярске на Новый год-2023: афиша, спектакли, как отметить, концерты

Куда сходить с детьми в Красноярске на Новый год-2023 Фото: Мария ЛЕНЦ

Совсем скоро начнутся новогодние празднования, ранее городская администрация объявила, что на этот раз массовых мероприятий не будет. Мэр объявил грядущий праздник семейным. Рассказываем, куда сходить с детьми в Красноярске на Новый год-2023 - концерты, спектакли.

- Спектакль «Щелкунчик и кошки». Время: 17 декабря 2022 года, 12:00. Место: концертный зал «Новая сцена», Бограда, 134. Билеты цену уточнить в кассе;

- Спектакль «Три богатыря и сказочное Новогодье». Время: 23 декабря 2022 года - 18:00 часов; 25 декабря 2022 года - 15:00 часов. Место: ДК «Свердловский», Вавилова, 1В. Билеты: от 500 рублей;

- Концерт «Необыкновенное Рождество». Время: 23 декабря 2022 года – 19:00 часов. Место: «Дворец труда и согласия», пр. Металлургов, 22. Билеты: от 200 рублей;

- Концерт «Сказки детства». Время: 24 декабря 2022 года – 19:00 часов; 25 декабря 2022 года – 19:00 часов. Место: «Дворец труда и согласия», пр. Металлургов, 22. Билеты: от 350 рублей.

- Спектакль «Кролик или Кот. Чей будет год?». Время: 25 декабря 2022 года, 12:00. Место: ДК «Правобережный», Коломенская, 25. Билеты: о 350 рублей;

- Спектакль «Снежная королева». Время: 28 декабря 2022 года – 19:00; 29 декабря – 12:00, 19:00 часов. Место: «Театр оперы и балета», Перенсона, 2. Билеты: от 500 рублей;

- Концерт «Двенадцать месяцев». Время: 3 января 2023 года – 14:00 часов. Место: «Красноярская краевая филармония», пр. Мира, 2Б. Билеты: от 800 рублей;

- Спектакль «Синяя птица». Время: 4 января 2023 года – 12:00, 16:00 часов; 5 января 2023 года – 12:00, 18:00 часов. Место: «Театр оперы и балета», Перенсона, 2. Билеты: от 500 рублей;

- Праздничный концерт «Мульткарнавал». Время: 4 января 2023 года – 11:00 часов. Место: «Красноярская краевая филармония», пр. Мира, 2Б. Билеты: от 200 рублей;

- Ледовое шоу «Морозко». Время: 4 января 2023 года – 12:00, 17:00 часов. Место: «Платинум Арена-Красноярска», Лесников, 21. Билеты: от 1 тысячи рублей.

Кроме того, для детей по всему Красноярску проведут множество локальных мероприятий у районных елок. А для учеников 1-4 классов пройдут новогодние утренники с вручением новогодних подарков от мэра Владислава Логинова и мецената Хазрета Совмена.

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