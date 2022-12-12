Программа мероприятий в Красноярске на Новый Год 2023: куда сходить, как отпраздновать Фото: Мария ЛЕНЦ

Программа мероприятий в Красноярске на Новый год 2023 опубликована. Как сообщают в мэрии, никаких крупных празднований на этот раз не запланировано.

Почему в Красноярске отменили праздничные мероприятия на Новый год 2023

В администрации пояснили, что крупными празднованиями пожертвовали, ради поддержки военнослужащих, проходящих службу в зоне СВО. Сэкономленные на праздниках 7 миллионов рублей будут направлены на поддержку солдат.

В Красноярске так же не будет «Волшебного льда Сибири». Придется обойтись и без праздничного фейерверка.

Куда сходить в Красноярске на Новый год 2023

В городской администрации подчеркнули, что этот новый год будет домашним и уютным. Но совсем уж без атмосферы праздника не обойдется.

На городских елках будут проходить локальные мероприятия для детей и взрослых. Главная елка на острове Татышев будет открыта 25 декабря 2022 года.

А для всех учеников 1-4 классов пройдут школьные утренники с вручением подарков от мэра Красноярска Владислава Логинова и мецената Хазрета Совмена. Сладости получат более 60 тысяч младшеклассников.

Для взрослых красноярцев, которые решили отпраздновать Новый год вне дома, будут работать бары, рестораны, катки и другие развлекательные заведения.

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