Где купить елку в Красноярске на Новый год 2023: список елочных базаров, адреса

Где купить елку в Красноярске на Новый год 2023: список елочных базаров, список адресов Фото: Мария ЛЕНЦ

Где купить елку в Красноярске на Новый год 2023 – один из главных вопросов на сегодня. Во второй половине декабря работу начинают магазины и рынки, продающие символы нового года – на любой вкус и кошелек. Главное – убедиться, что продавцы добросовестные. Безопаснее и удобнее всего брать на елочных базарах, которые постепенно начинают работу.

Елочные базары на Новый год-2023 в Центральном районе Красноярска

Центральный район первым опубликовал список мест, где официально можно приобрести новогоднюю елку в Красноярске. Публикуем адреса:

- перекресток улиц Диктатуры Пролетариата и Республики;

- улица Обороны (за мостом через Качу);

- Шахтеров, 51.

Приобрести новогодний символ можно круглосуточно. Продажа новогодних елок будет длиться до 31 декабря 2022 года. После окончания торговли, продавцам предстоит убрать территорию, где находились деревья.