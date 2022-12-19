Новогодние концерты в Красноярске 2022-2023: афиша, билеты, расписание Фото: Мария ЛЕНЦ

Новый год-2023 в Красноярске будет скромнее, чем в прошлые годы. Каких-то массовых мероприятий не запланировано, хотя, конечно, будут и елки, и утренники и праздничный антураж. Однако праздничная афиша богата, как и раньше. Рассказываем, какие есть новогодние концерты в Красноярске 2022-2023.

Афиша новогодних концертов в Красноярске 2022-2023

«Волшебные танцы Зимы» Ансамбль танца Сибири имени М.С.Годенко.

Артисты зарядят своей позитивной энергией всех пришедших на предновогодний концерт. А в антракте в зале торжеств зрители встретятся с главными новогодними персонажами — Дедом Морозом и Снегурочкой.

Место: Большой концертный зал, пр. Мира, 2Б.

Время: 21 и 22 декабря, 19:00.

Билеты: 350—500 рублей.

Концерт, посвященный Дню авторской песни

В программе примут участие известные красноярские барды и гости нашего города. А в 20:00 по традиции праздника барды исполнят вместе со зрителями песню Булата Окуджавы «Молитва».

Место: ROCK JAZZ CAFE, Сурикова, 12/3.

Время: 22 декабря, 19:00.

Билеты: 500 рублей.

«Кентервильское приведение»

Артисты Красноярского камерного оркестра под руководством Михаила Бенюмова в формате концерта исполнят сказку Оскара Уайльда.

Место: Место: Красноярская филармония, пр. Мира, 2Б.

Время: 31 декабря, 17:00.

Билеты: нет, но могут появиться позднее.

«Снежная королева: Виртуозы Красноярска»

Вашему вниманию рождественская музыкальная сказка «Снежная Королева» от солистов ансамбля «Виртуозы Красноярска».

Место: Красноярская филармония, пр. Мира, 2Б.

Время: 5 января 2023, 11:00.

Билеты: 200-350 рублей.

«Новогодняя эмпатия»

На новогодних каникулах есть возможность ознакомиться с отечественной андреграундной индии-сцены. Своеобразная атмосфера, своеобразная музыка. Для всех пришедших выступят такие группы, как Жарок, vovkapopka, Умер Хорват, Война Эму, Монголоид.

Место: Клуб 64/6, ул. Качинская, 64/6.

Время: 6 января 2023, 17:00.

Билеты: от 1000 рублей.

«Новогодний музыкальный кроссовер. Штраус и Ко»

В этот музыкальный вечер артисты исполнять польки и галопы под новогоднюю музыку Селин Дион, ABBA, Битлз и других. Зрителей ждут шутки и подарки.

Место: Красноярская филармония, пр. Мира, 2Б.

Время: 5 и 7 января 2023, 17:00.

Билеты: 350-1000 рублей.

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