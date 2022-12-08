Лыжные базы в Красноярске зимой 2022-2023: список, расписание, стоимость, адреса Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске открылся зимний спортивный сезон, начало которого отметили все любителей покататься на лыжах и санях. Лыжные базы в Красноярске в зимний сезон 2022-2023 открылись в конце ноября. Публикуем расписание, список, стоимость и адреса.

Где покататься на лыжах в Красноярске зимой 2022-2023

- Лыжная база «Сибирского федерального университета «Политехник»

(Киренского,1а) – стоимость будет известна после 15 декабря. Режим работы: суббота-воскресенье – 10-17 часов;

- Лыжная база учебно-спортивного центра «Сибиряк» (Ленинградская, 72) – стоимость – 135-230 рублей. Режим работы – понедельник-пятница – 09-17 часов, суббота-воскресенье – 09-18 часов;

- Лыжный стадион «Ветлужанка» (Елены Стасовой, 65) - стоимость – до 250 рублей. Режим работы: понедельник – суббота – 10-20 часов, воскресенье – 09-20 часов;

- Лыжная трасса на острове Татышев – стоимость – откроется, когда выпадет достаточно снега;

- Лыжная база «У Михалыча» (ул. Ленинградская, 3г, бокс 39) – стоимость – 200-250 рублей. Режим работы: ежедневно с 09-20, откроется, когда выпадет достаточно снега.

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