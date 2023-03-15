Александра Розенбаума выписали из больницы в Красноярске. Фото: ГУФСИН по краю

15 марта певец Александр Розенбаум был выписан из Больницы скорой медицинской помощи Красноярска. Об этом «КП-Красноярск» сообщил собственный источник.

13 марта Розенбаум приехал в Красноярске для проведения концерта, но перед ним побывал в новом тубдиспансере при краевой туберкулезном больнице №1, где выступил перед осужденными и сотрудниками.

Источник «КП-Красноярск» сообщил, что именно в диспансере доктор заметил, что Александр Розенбаум прихрамывает. Сам артист признался, что нога его беспокоит, но заверил, что все в порядке. По образованию певец реаниматолог, и сам ставил себе уколы. Но ему была назначена операция в Красноярской краевой больнице.

Однако к вечеру 13 марта боль усилилась и он сам «сдался» врачам. Положили Александра Розенбаума в БСМП, где провели операцию. 14 марта артист в свои соцсятях сообщил, что с ним все в порядке. Его программа выступлений по городам Сибири почти не изменилась. Единственное – был отменен концерт в Братске, который должен был состояться 18 марта.

Днем 15 марта Александр Яковлевич был выписан из больницы. Сколько времени еще он пробудет в Красноярске не сообщается.

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