Александр Розенбаум в Красноярске перед концертом проводил встречу в больнице и обеспокоил врачей симптомами

Александр Розенбаум во время встречи в больнице ГУФСИН. Фото: ГУФСИН по краю

«КП-Красноярск» стало известно, что нога у артиста болела еще во время выступлений в Красноярске. Но он не подавал виду. Прихрамывал, но держался как обычно, старался не беспокоить окружающих и лечился сам.

Напомним, Александр Розенбаум по-прежнему находится в красноярской больнице: эту информацию пока никто не опроверг. Кроме того, на своей станице в социальной сети артист поблагодарил всех за заботу и поддержку и сообщил, что с ним все в порядке. Медперсонал никакой информации не дает.

Возле лечебного учреждения «дежурят» журналисты. Цветы и игрушки звезде поклонники пока не передают. Но пациенты делятся, что готовы поделиться с музыкантом своими апельсинами и яблоками. Они переживают, что он один в чужом городе, и хотят его поддержать. Пациенты не теряют надежды увидеть звезду. Стало известно, что некоторые больные «невзначай» заглядывали в палаты в поисках артиста, но эти попытки пресекались.

Боль его беспокоила, но не сильно

От собственного источника «КП»-Красноярск» стало известно, что нога у Розенбаума заболела еще во время тура. И неизвестно, чем бы все закончилось, если бы у него не была запланирована встреча накануне концерта в противотуберкулезном диспансере ГУФСИН. Здесь коллега обратил внимание на то, что артист хромает, осмотрел его и велел срочно ехать в больницу.

-Нога у Розенбаума заболела еще во время тура. Болела, но не сильно, выступать мог. Он по образованию врач, сам ставил себе уколы какие-то. В Красноярске он во время посещения ГУФСИНовской больницы врач обратил внимание на то, что Розенбаум прихрамывает и спросил что с ногой.

В Красноярске, во время посещения краевой больницы ГУФСИН, врач обратил внимание на то, что звезда прихрамывает:

– Осмотрел его, сказал, что необходимо в больницу срочно, нужна операция, предложил отменить концерт. Ну, как вы поняли, он отказался и решил выступить сначала. Операцию назначили сначала в краевой на 00:00, но почему-то перенесли в БСМП.

На здоровье не жаловался

Информацию о том, что артиста беспокоили боли во время выступлений, не подтвердил организатор концерта Александра Розенбаума в Красноярске - Александр Рыжов.Он сказал, что на здоровье музыкант не жаловался:

Я не вижу смысла в очередной раз это комментировать. Ничего страшного. Просто сделали вмешательство в сосуд. Вообще неопасная легкая операция. Он (Александр Розенбаум. - Прим. ред.) чувствует себя отлично, завтра уже будет в отеле. 18 марта будет играть очередной концерт. Больше я ничего не могу пояснить: я же не врач.

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