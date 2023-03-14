Александр Розенбаум после концерта в Красноярске попал в больницу с тромбом. Фото: ГУФСИН России по Красноярскому краю

Народный артист России Александр Розенбаум попал в больницу после своего гастрольного выступления в Красноярске. Накануне, 13 марта, он провел творческий вечер и поздравил сотрудников уголовно-исполнительной системы Красноярского края с профессиональным праздником. Затем выступил в Гранд-холле. А после окончания концерта пожаловался на боли в ноге. Обратился в Красноярскую больницу скорой медицинской помощи, после обследования ему вынесли диагноз – тромб.

71-летнему артисту тут же экстренно сделали операцию, которая прошла успешно. Пока что Александр Яковлевич находится в отделении сосудистой хирургии под наблюдением красноярских коллег (напомним, что по образованию он врач анестезиолог и реаниматолог и до начала своей артистической карьеры он работал в скорой помощи). Состояние удовлетворительное.

Сможет ли певец продолжить свою гастрольную поездку, пока не уточняется. Известно, что в планах было посетить города Ангарск и Иркутск.

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