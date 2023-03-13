Александр Розенбаум выступил перед сотрудниками и осужденными в красноярской туберкулезной больнице

Фото: vk.com/krasgufsin

Народный артист РФ Александр Розенбаум побывал в краевой туберкулезной больнице №1 ГУСФИН России по Красноярскому краю. Там он провел творческую встречу с сотрудниками, ветеранами и осужденными, которые проходят там лечение.

На концерте прозвучали «Вальс-бостон», «Ау», «На улице Марата» и другие знаменитые песни артиста. Также музыкант рассказал о своем творчестве и ответил на вопросы зрителей.

Во время визита Александра Розенбаума познакомили с работой больницы. Ему показали приемное и реабилитационное отделения, а также оборудование автомобилей медицинского автопоезда ГУСФИН.