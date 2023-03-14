Персонал больницы, куда попал Розенбаум, распечатывает портреты артиста для автографа

Фото: ГУФСИН по Красноярскому краю

Информацию официально пока никто не подтвердил, но и не опроверг: народный артист России Александр Розенбаум попал в больницу в Красноярске. Здесь он дал два концерта, а потом почувствовал сильную боль в ноге. После обследования ему вынесли диагноз – тромб и прооперировали.

По иронии судьбы, за сутки до того, как попасть на лечение, Розенбаум был в больнице – оценивал состояние противотуберкулезного диспансера при красноярском краевом ГУФСИН.

- Дело в том, что Розенбаум является председателем общественного совета при УФСИН Санкт-Петербурга и Ленинградской области, - объясняет Екатерина Броцман, руководитель пресс-службы ГУФСИН России по Красноярскому краю. – К тому же он врач по образованию. И вот, в рамках соглашения о сотрудничестве между общественными советами наших регионов он выступил у нас накануне своего концерта в Красноярске, и побывал в медучреждении. Место для общения было выбрано неслучайно. Мы решили, что уместно показать артисту больницу, так как бывших докторов не бывает. Все знают, что он - реаниматолог, работал врачом скорой помощи. Выступал в воскресенье, 12 марта, за день до своего концерта. Он специально приехал раньше, чтобы поздравить нас с праздником – Днем работников уголовно-исполнительной системы. На неофициальном, не с концерта, видео, снятом в ГУФСИН, видно, что артист в полном порядке. Выходит из машины, улыбается, общается.

Ну а потом исполняет хиты – «Вальс-бостон», «Ау», «На улице Марата». На следующий день Розенбаум дал концерт для жителей Красноярска. А во вторник внезапно оказался в больнице. По неофициальным данным, артисту удалили тромб. По неофициальным данным (медики категорически не дают комментариев, пока сам пациент на это не даст согласия), певец находится в отделении сосудистой хирургии одной из красноярских больниц, куда его привезли на «скорой».

- С возрастом у человека ухудшается кровообращение, что связано со старением стенок сосудов - мы поговорили с одним из врачей (он не из той бригады, что оперирована Розенбаума, и, естественно, тоже не может комментировать состояние конкретного пациента, но дал объяснения в общих словах) . – Ослабевают венозные клапаны, за счет этого идет сброс крови назад, это ударяет по сосудистой стенке, вызывает разрушение ее мышечного каркаса. Образуется извилистая «картинка» сосудов, которая внешне проявляется разнообразно, на коже могут появляться «звездочки», узлы, шишечки. У каждого индивидуально.

Возможно, у Александра Яковлевича в какой-то момент могла возникнуть боль в ноге, и он вызвал врачей (тромботическая закупорка сосудов вызывает боль). «Скорой» такие вещи хорошо известны. Проходит обследование, оперативное лечение. Реабилитация проходит в отделении сосудистой хирургии. Случаев таких много, не надо делать сенсации. Просто в данном случае Розенбаум - это Розенбаум.

Тем временем, в больнице все обсуждают звездного пациента, - новость облетела быстро.

- Все хотят его увидеть, - признается одна из медсестер. - Персонал прихорашивался, наши фото его искали, где его распечатать, чтобы автограф взять, через палатную медсестру.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Александр Розенбаум дал комментарий о своем состоянии на своей страничке в социальных сетях:

- Дорогие друзья! Всё в порядке. Спасибо всем за заботу и поддержку. К сожалению, выступление в Братске пришлось перенести. В остальном гастрольный график в силе, как, впрочем, и моё здоровье! Александр Розенбаум.

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