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Общество1 февраля 2023 10:35

Красноярский ученый рассказал, как выглядит болид в иллюминаторе самолета

Очевидцам такого события можно только позавидовать
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Примерно так выглядит метеорит из иллюминатора самолета на высоте 10 тысяч метров над землей

Примерно так выглядит метеорит из иллюминатора самолета на высоте 10 тысяч метров над землей

Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

Как выглядит метеорит глазами человека, стоящего на земле, большинство из нас наверняка знает. В интернете полно разных фотографий и видео. Пролетевший накануне, 31 января, над Красноярском яркий болид тоже снимали на телефоны все, кто успел. Тут же делились: очень красиво, очень впечатляет. Нашлись и те, кто собрался искать остатки метеорита, будто бы упавшего (как они думают) на окраине.

А представьте на минутку, если бы в тот момент над этой частью Сибири пролетал самолет. Каким бы увидели этот болид пассажиры? Современные лайнеры летают на высоте от 10 – 12 тысяч метров.

- На такой высоте это космическое явление смотрится очень ярко и намного красивее. Считайте, что тем, кто вчера вечером оказался в небе, несравненно повезло, - отметил ведущий научный сотрудник Института физики имени академика Киренского Красноярского научного центра Сергей Карпов.

Представьте, что уже темно, в салоне самолета выключен свет. Ночное небо на такой высоте выглядит иначе, чем с земли. Оно темнее, черный космос и свет звезд значительно контрастнее друг с другом. И вдруг он – болид. Гость из космоса пролетает на высоте 30 тысяч метров. Так что пассажиры самолета в этот момент на целую треть ближе к нему, чем те, кто в эту секунду стоит на земле и снимает его на телефоны.

Случалось ли, что самолеты сталкивались с метеорами?

- Таких случаев за всю историю не зафиксировано, к счастью. Хотя никто не дает гарантии. Отследить приближение космических тел можно, если они составляют в диаметре около сотни метров и больше. А появление таких мелких «пакостников» невозможно предугадать.

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Новость номер один с утра 1 февраля в Красноярске (а также Канске, Железногорске, Ачинске, Ужуре и вообще в радиусе трехсот километров от краевого центра) – это прилетевший из космического пространства метеор. Накануне, в последний день января, в 20 часов он пронесся над головами. Учитывая, то это был вечер и многие находились на улицах, во дворах, за рулем, так что очевидцев события было предостаточно. Самые сметливые достали телефоны и давай снимать (подробнее).

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Вечером 31 января жители Красноярского края стали свидетелями необычного зрелища: прямо из космоса мимо целого региона пролетел настоящий метеор. Его видели практически во всех центральных районах – от Канска до Ачинска, а это, между прочим, расстояние в 400 километров (подробнее).

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Прилетевший накануне, 31 января, гость из космоса, наделал много шума. В том числе и в социальных сетях: подписчики делились впечатлениями и фото-видеоматериалами. Напомним, что около 20 часов по местному времени над центральными и южными районами Красноярского края пролетел ярчайший метеор. Его отчетливо видели в радиусе как минимум трехсот километров от краевого центра (подробнее).

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Такого яркого болида большинство жителей Красноярска и других городов, расположенных от него в радиусе как минимума сотни километров, давно «вживую» не видели (те, что показывались, в сравнении с этим были не такие впечатляющие). Самые интересные появлялись где-то там, далеко, не у нас – то в Эвенкии, то в Саянских горах. И вдруг – прямо над головой нечто очень яркое и захватывающее. И время было самое подходящее: 20:02 – уже совсем стемнело, но многие еще гуляют на улицах, поэтому очевидцев оказалось много. Кто успел – тот на камеру телефона снял, теперь впечатлений на всю жизнь хватит (подробнее).

Общество: ВОПРОС ДНЯНад Красноярском пролетел метеор