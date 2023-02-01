Примерно так выглядит метеорит из иллюминатора самолета на высоте 10 тысяч метров над землей Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

Как выглядит метеорит глазами человека, стоящего на земле, большинство из нас наверняка знает. В интернете полно разных фотографий и видео. Пролетевший накануне, 31 января, над Красноярском яркий болид тоже снимали на телефоны все, кто успел. Тут же делились: очень красиво, очень впечатляет. Нашлись и те, кто собрался искать остатки метеорита, будто бы упавшего (как они думают) на окраине.

А представьте на минутку, если бы в тот момент над этой частью Сибири пролетал самолет. Каким бы увидели этот болид пассажиры? Современные лайнеры летают на высоте от 10 – 12 тысяч метров.

- На такой высоте это космическое явление смотрится очень ярко и намного красивее. Считайте, что тем, кто вчера вечером оказался в небе, несравненно повезло, - отметил ведущий научный сотрудник Института физики имени академика Киренского Красноярского научного центра Сергей Карпов.

Представьте, что уже темно, в салоне самолета выключен свет. Ночное небо на такой высоте выглядит иначе, чем с земли. Оно темнее, черный космос и свет звезд значительно контрастнее друг с другом. И вдруг он – болид. Гость из космоса пролетает на высоте 30 тысяч метров. Так что пассажиры самолета в этот момент на целую треть ближе к нему, чем те, кто в эту секунду стоит на земле и снимает его на телефоны.

Случалось ли, что самолеты сталкивались с метеорами?

- Таких случаев за всю историю не зафиксировано, к счастью. Хотя никто не дает гарантии. Отследить приближение космических тел можно, если они составляют в диаметре около сотни метров и больше. А появление таких мелких «пакостников» невозможно предугадать.

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Новость номер один с утра 1 февраля в Красноярске (а также Канске, Железногорске, Ачинске, Ужуре и вообще в радиусе трехсот километров от краевого центра) – это прилетевший из космического пространства метеор. Накануне, в последний день января, в 20 часов он пронесся над головами. Учитывая, то это был вечер и многие находились на улицах, во дворах, за рулем, так что очевидцев события было предостаточно. Самые сметливые достали телефоны и давай снимать (подробнее).

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Вечером 31 января жители Красноярского края стали свидетелями необычного зрелища: прямо из космоса мимо целого региона пролетел настоящий метеор. Его видели практически во всех центральных районах – от Канска до Ачинска, а это, между прочим, расстояние в 400 километров (подробнее).

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Существует ли опасность, ответил специалист

Прилетевший накануне, 31 января, гость из космоса, наделал много шума. В том числе и в социальных сетях: подписчики делились впечатлениями и фото-видеоматериалами. Напомним, что около 20 часов по местному времени над центральными и южными районами Красноярского края пролетел ярчайший метеор. Его отчетливо видели в радиусе как минимум трехсот километров от краевого центра (подробнее).

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Такого яркого болида большинство жителей Красноярска и других городов, расположенных от него в радиусе как минимума сотни километров, давно «вживую» не видели (те, что показывались, в сравнении с этим были не такие впечатляющие). Самые интересные появлялись где-то там, далеко, не у нас – то в Эвенкии, то в Саянских горах. И вдруг – прямо над головой нечто очень яркое и захватывающее. И время было самое подходящее: 20:02 – уже совсем стемнело, но многие еще гуляют на улицах, поэтому очевидцев оказалось много. Кто успел – тот на камеру телефона снял, теперь впечатлений на всю жизнь хватит (подробнее).