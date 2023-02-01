Красноярский болид промелькнул на скорости 30 километров в секунду. Фото: соцсети

Новость номер один с утра 1 февраля в Красноярске (а также Канске, Железногорске, Ачинске, Ужуре и вообще в радиусе трехсот километров от краевого центра) – это прилетевший из космического пространства метеор. Накануне, в последний день января, в 20 часов он пронесся над головами. Учитывая, что это был вечер и многие находились на улицах, во дворах, за рулем, так что очевидцев события было предостаточно. Самые сметливые достали телефоны и давай снимать. А дальше понеслось: фото и видео в интернете, обсуждения в соцсетях. Рассказы наперебой: «У меня окна задрожали», «Я зажмурился от яркой вспышки», «А у меня, а у меня... а у меня вообще он упал за огородами, сейчас пойду искать».

Стоп! Эмоции – это хорошо, это впечатления, которые до конца жизни помнить будем и всем рассказывать. Но что это было на самом деле? Рассказать, что за космический гость к нам залетел, просим специалиста. Ведущий научный сотрудник Института физики имени академика Киренского Красноярского научного центра Сергей Васильевич Карпов не раз уже выручал в таких вопросах.

Для начала, каков предполагаемый размер

- Я посмотрел видеозаписи. Несомненно, это был очень яркий метеор – болид, но скромных размеров, 10 – 15 сантиметров. Поясню почему: не было громкого хлопка, гула, ударной волны, которая должна прийти через минуту – две. Если бы мы услышали такие звуковые эффекты, как, например, летний гром, сработала бы сигнализация припаркованных автомобилей, тогда размер камня, породившего это явление, был бы от метра и больше. Именно такие мощные болиды несут ощутимую ударную волну.

(А как же комментарии некоторых очевидцев о якобы о шуме и взрыве? Есть ли подтверждения этому, запись звуков? Возможно, это результат волнения и эмоций. Если бы они были – слышали бы все. На видеозаписях ничего подобного нет).

Шум, взрыв и ударная волна

Были в наших краях и у ближайших соседей прилеты крупных болидов. Например, несколько лет назад в Хакасии, недалеко от озера Шира. Там была вспышка, зафиксирован громкий звук, сработала сигнализация на машинах. Наверняка размеры метеора составляли в диаметре метр или больше. Или в Эвенкии в 2019 году недалеко от поселка Туры. Там метеор попал на видеорегистратор, а машина ехала с ним в одном направлении. Там было все: и шум, и снег с крыш сбило, деревья зашатались. И даже есть основания думать, что он вообще упал где-то километрах в трехстах на север от Туры.

Для примера, Челябинский метеорит 2013 года: размер около 10 метров, колоссальная ударная волна, которая снесла два здания и выбила стекла почти в половине города. То есть логика понятна: чем крупнее камень, тем больше он создает шума и движения вокруг. Про Тунгусский метеорит вообще разговор отдельный: там ударную волну зафиксировали во всем мире.

А вдруг он долетел до земли?

Вчерашний «пришелец» был мал и безобиден. Зато очень зрелищный, горел ярко. И сгорел без остатка, считает Сергей Карпов:

- Это видно невооруженным взглядом. Фрагментировался на финальной стадии и сгорел. Мог ли долететь до поверхности Земли? При таком остром угле наклона – нет. Вот если бы он направлялся перпендикулярно Земле, у него был бы шанс ее достичь. Потому что чем меньше длина траектории полета в атмосфере, тем меньше камень подвергается испарению. Но тогда такое космическое тело уже будет называться метеоритом.

Скорость просто космическая

Если представить, чисто гипотетически: вдруг он долетел все-таки до земли, как далеко он упал бы от Красноярска? Какова была скорость полета?

Мелкие метеоры 1-2 см в диаметре сгорают на высоте 70-80 километров. Наш болид, вероятнее всего, сгорел на высоте 30 – 40 километров. Скорость его составила до 30 километров в секунду. Вот и посчитайте, мог ли он упасть где-то за огородом в окрестностях Красноярска. Если и найдутся охотники искать его, то нужно делать это где-то за границами Красноярского края.

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