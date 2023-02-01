Красноярцев волнует радиоактивный след, который мог оставить пролетевший болид. Фото: КП-Красноярск

Прилетевший накануне, 31 января, гость из космоса, наделал много шума. В том числе и в социальных сетях: подписчики делились впечатлениями и фото-видеоматериалами. Напомним, что около 20 часов по местному времени над центральными и южными районами Красноярского края пролетел ярчайший метеор. Его отчетливо видели в радиусе как минимум трехсот километров от краевого центра. Специалисты по астрономии сразу сказали: явление для наших мест довольно уникальное – болид был очень яркий, ярче полной Луны. И с большой долей вероятности он сгорел в плотных слоях атмосферы, не достигнув поверхности Земли.

Однако многих сейчас беспокоит, а не оставил ли после себя космический пришелец радиоактивный след? Мало ли из каких элементов он состоял? Самое время обратиться к компетентным специалистам, которые прояснят ситуацию.

Глава регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев поспешил успокоить красноярцев и жителей края:

- Сейчас в социальных сетях активно обсуждают вчерашнее событие — полет болида над территорией Красноярского края. Часть комментаторов опасается радиоактивного загрязнения. Подобные небесные тела, как правило, не представляют угрозы для здоровья. Более того, наш ежедневный мониторинг показывает, что никаких изменений не произошло — радиационный фон остается на естественном уровне.

Добавим, что метеоры – не такое уж редкое явление. Ученые уверяют, что каждые сутки на Землю «падают» в среднем около тысячи. Большая часть из них настолько мала по космическим меркам, что попросту сгорает в плотных слоях атмосферы. А до жителей планеты доходят только звук и свет от сгоревших космических тел. Просто мы их не замечаем либо потому, что это происходит в светлое время суток, либо они показываются в малонаселенных местах или над океаном.

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