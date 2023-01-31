Болид был ярче полной Луны: ученые объяснили природу метеорита над Красноярском. Стоп-кадр видео

Такого яркого болида большинство жителей Красноярска и других городов, расположенных от него в радиусе как минимума сотни километров, давно «вживую» не видели (те, что показывались, в сравнении с этим были не такие впечатляющие). Самые интересные появлялись где-то там, далеко, не у нас – то в Эвенкии, то в Саянских горах. И вдруг – прямо над головой нечто очень яркое и захватывающее. И время было самое подходящее: 20:02 – уже совсем стемнело, но многие еще гуляют на улицах, поэтому очевидцев оказалось много. Кто успел – тот на камеру телефона снял, теперь впечатлений на всю жизнь хватит.

Некоторые говорят, что была тишина, другие слышали шум, шипение над головой, словно горячий пар вырвался наружу из узкого горлышка. И стрела пронзила черный небосклон по косой, сверху вниз. Всего несколько секунд полета, а удалось разглядеть, как стрела разделилась надвое, шлейф отделился и погас чуть раньше, ядро – на миг позже. Конечно, многие сразу поняли, что это такое – в какой век мы живем, знаем, что к чему.

Для красноярских ученых это, конечно, событие. Обсерватория Сибирского госуниверсита имени академика Решетнева зафиксировала полет небесного тела. Руководитель обсерватории Сергей Веселков прокомментировал уникальное астрономическое явление:

- То, что это – болид, нет никаких сомнений. Судя по его яркости, а он ярче полной Луны, болид имеет размер несколько метров, от 1 до 5. А такие камни при пролете в атмосфере сгорают практически полностью, хотя некоторое количество вещества может и выпасть на поверхность Земли.

Если получится определить траекторию полета болида и сравнить с траекторией движения камня, который пролетел 26 января в 3 тысячах километрах от Земли (первооткрыватель Геннадий Борисов), то можно сделать определенные выводы. Возможно, что они окажутся из одного семейства астероидов (принадлежат одному метеорному потоку). А если траектории не имеют ничего общего, то получается, что в Солнечной системе довольно много камней, свободно летающих и вблизи Земли тоже. Сейчас нужны данные, которые помогут определить траекторию движения небесного тела. Это могут сделать владельцы устройств, на которых был запечатлен болид.

Кто успел сделать хорошие записи, поделитесь с учеными на благо науки.

Добавим, что 16 марта 2019 года жителям эвенкийского поселка Тура повезло увидеть еще более яркий болид, который вероятно был крупнее нынешнего красноярского. Он попал на видеорегистратор автомобиля, благодаря этому и была сделана самая полная запись полета. А местные жители слышали тогда громкий звук, похожий на взрыв, а волной сбило снег с крыш домов. Наверняка он достиг поверхности земли, но поскольку Эвенкия – очень малонаселенная северная территория, точного места падения никто не знал, да и не искал.

А вообще ученые уверяют: на самом деле метеоры и наиболее яркие из них – болиды – каждый день «сыпятся» на Землю. Но одни слишком мелкие и быстро сгорают в плотных слоях атмосферы, другие пролетают не в то время – днем. А третьи и вовсе появляются там, где на тысячи миль в округе ни одной живой души. Потому и создается впечатление, что это редкое явление.

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