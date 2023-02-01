Метеор был настолько ярким, что вечером в лесу стало светло, как днем

Вечером 31 января жители Красноярского края стали свидетелями необычного зрелища: прямо из космоса мимо целого региона пролетел настоящий метеор. Его видели практически во всех центральных районах – от Канска до Ачинска, а это, между прочим, расстояние в 400 километров.

В тот же день ученые успокоили красноярцев, мол, бояться нечего. Упал не метеорит, а метеор, да и не упал вовсе, а сгорел в атмосфере, не добравшись до земли.

Но свидетелей «метеорита» не остановить (пунктуация и орфография сохранены – прим. ред):

- Видел вчера его очень впечатляющий. Яркий голубого оттенка. Именно такого цвета, потому что живу за 160 км от города и тут чистый воздух, нет искажений от дымки. Ассоциация похож на маленькую Луну. Такой красоты я ни когда не видел... Хотя метеориты видел как падают не раз, но они не выглядели как этот;

- Это было где то в 20:00 я приехал с работы, и был еще в машине! Я видел только сильно яркую бело синюю вспышку летевшую прямо надо мной! Она словно ослепила весь город! Ощущение были такие, она как преследовала меня! Если честно было не по себе!!! За Гранью Возможного;

- В Дивногорске собак в своем доме кормила, над головой пролетело что то, потом вспышка, взрыв потом был такой силы. Собаки забились в будки, так и не вышли. Озарило, как днем;

- В Еловом было видно. Такая тишина была, думала что фейерверк сначала, но так это очень завораживающе;

- Да, мы с мужем тоже видели. Поселок Манский. Только у нас не синее, а огненно-рыжий шар вспыхнул и пролетел... И было очень тихо. Но ппц, как светло и близко;

- В поселке Памяти 13 борцов от взрыва стекла задрожали и в крутой взрыв слышно было;

- Куда-то за Кедровый - Стеклозавод улетел. В аэропорту лес как хороший прожектор осветил, через пару минут взрыв был.

Многие спутали метеор с фейерверком, а кто-то был убежден, что хулиганы запустили сигнальные ракеты. А некоторые и вовсе увидели во всем не инопланетный, а иностранный след. Но большинство просто испугались.

А жительница поселка Каменный Яр, что в 48 километрах к западу от Красноярска сообщила, что слышала настоящий взрыв:

- В Емельяновском районе за аэропортом все слышали взрыв, даже взрывную волну мы в доме поймали. Говорят, мол, звуковая волна, но она разве могла идти 4 минуты после пролёта? И дать волну, от которой 2-й этаж дома качнуло?

Кто-то даже высказался за мнение, что осколки от космического болида можно найти:

- Так бы днем на снегоходе можно найти, где упал, сейчас снег, его видно будет. Но опять же, радиус поиска очень большой.

В селе Первомайское, что в 80 километрах от Красноярска, народ тоже собрался на поиски «метеорита». Но, как оказалось, не всерьез. Местные жители сказали, что снега в лесу «по уши», даже на снегоходе пробраться трудно. Но быть может, попробуют весной.

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