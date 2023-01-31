Метеор заметили жители всего края Фото: КП

Примерно в 20.02 во вторник, 31 января, жители Красноярска увидели в небе над городом необычное явление. Над краевым центром пролетел метеорит.

Небесное явление засняли жители из разных районов края и окрестностей города. В социальных сетях появляются кадры их Кедрового, Дрокино, Солнечного, Зеленогорска, Канска. Жители делятся: сначала подумали, что где-то запускают салюты.

К слову, метеор пролетел не только ярко, но и со звуком. Красноярцы отмечают, что сначала услышали громкий звук, а потом их дома тряхнуло. Говорят горожане, что и упало небесное тело тоже с грохотом.

Хотя кого-то пролетевший метеор знатно напугал. Некоторые жители края поделились: в момент его полета было страшно и даже жутко. Такое ощущение, что метеор пролетел прямо над головой. А кто-то даже увидел в этом плохой знак. А пока в соцсетях гадают, куда же он упал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Ученые: в небе над Красноярском сгорел болид

Красноярские ученые объяснили природу небесного тела, пролетевшего над городом в субботу, 6 апреля. Напомним, около семи вечера в воздухе заметили яркую точку, а потом огненную вспышку. Ее было видно во всех районах. И даже под Красноярском. (Подробнее)