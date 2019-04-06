«Очень яркий бело-зеленоватый шар, огненный»: в небе над Красноярском пролетел метеорит

Не успели жители Красноярского края прийти в себя после падения метеорита в Эвенкии. И вот - еще одно происшествие: над Красноярском сегодня, в 18:50 по местному времени пролетел метеорит. Его видели во всех концах города. Более того, космического гостя заметили и в других городах края, в Лесосибирске и Железногорске. Яркая белая точка, затем огненная вспышка - все заняло доли секунды.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/701630" frameborder="0"></iframe> Метеорит в Красноярском крае.Видео: соцсети

- Мы выходили из торгового центра «Планета», - рассказал «Комсомольской правде» - Красноярск очевидец падения красноярец Антон Бибер, - и он пролетел у нас буквально над головами на гигантской высоте. Я такое только в Интернете видел, а тут вживую довелось... Летел с севера, в сторону правого берега Енисея.

- Я видела! - говорит красноярка Светлана Сорокина. - У меня на глазах пронесся и сгорел в небе . Очень яркий бело-зеленоватый шар, огненный. За ним пунктиром - три части хвоста, такие же яркие . Параллельно земле. И не упали, сгорели. Я понимала, что вижу это, но снять не успела.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/701633" frameborder="0"></iframe> Над Красноярском пролетел метеорит. Съемка из Железногорска.Видео: Михаил Лохаев, подписчик КП-Красноярск

Специалисты же утверждают, что яркие метеоры - большая редкость, однако ничего экстраординарного в случившемся не видят.

- Да, яркие болиды - действительно, редкость. Если была вспышка, то, скорее всего, объект был крупным - сантиметров 10 в диаметре, - говорит Сергей Карпов, астроном, доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Красноярского института физики СО РАН. - Что касается того, куда он мог упасть, то все зависит от угла, под которым метеорит вошел в атмосферу земли. Если вхождение было скользящим, он мог сгореть. Если же перпендикулярно вошел, то мог упасть на поверхность. Чтобы понять, надо проанализировать данные видеорегистраторов.

- Скажите, с чем связана такая активность? В последнее время метеориты падают все чаще.

- Не чаще. В сутки на землю падает до 1 000 тонн метеоритного вещества. Возможно, сквозь атмосферу Земли сейчас проходит плотное облако малых космических тел.

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