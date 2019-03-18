Очевидцы падения болида в Эвенкии: «Земля задрожала, посыпались ветки с берез и снег с крыш!»

...Уникальные кадры летящего над Эвенкией огненного шара сняты, можно сказать, чудом: попали на видео регистратора проезжающей по трассе машины. Собственно, это единственное на сейчас свидетельство, и ясно, почему: район, где все случилось, труднодоступный, малонаселенный. Ближайшее село – Учами (здесь живет 96 человек). Именно над ним буквально озарилось небо в 19.35 пятницы, 15 марта.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/697531" frameborder="0"></iframe> В Эвенкии сняли на видео падение небесного тела.

«Там что-то упало, яркое такое!»

- Я была дома и услышала гром, больше похожий на взрыв, - глава эвенкийского поселка Учами Наталья Москвитина по телефону делится эмоциями с «Комсомольской правдой»-Красноярск. – Было зарево за окном. Я даже почувствовала, как земля слегка затряслась. У меня во дворе высокая береза, так с верхушек сухие ветки на землю посыпались. И снег с крыши упал. Я испугалась, давай звонить брату, он живет от меня метрах в трехстах. Он говорит: что-то с неба упало, не самолет? Потом узнали из новостей по телевизору, что это был метеорит.

Наталья затруднилась сказать, за сколько километров от поселка упал космический объект. Но известно: летел с востока, со стороны поселка Тура (это административный центр Эвенкийского муниципального района) в сторону устья реки Учамки. От Туры до Учами примерно 200 километров. А упасть мог еще дальше в тайге, километрах в 50-60.

Яндекс.Карты

Наталья Хиробер, продавец магазина в поселке Учами, тоже в эмоциях вспоминает:

- Я сама не видела, я как раз в своем магазине вечером деньги подсчитывала перед закрытием. Услышала какой-то гул, подумала, может, машина какая-то громкая проехала. А тут забегает знакомая, взволнованная, рассказывает: «Там что-то упало, яркое такое». Мы с ней выскочили – и ничего. Подходит знакомый, ему вообще показалось, что было похоже на звук двигателя, как будто самолет упал. Мы подумали, что если бы самолет, то он где-то бы горел. Но нет, вокруг поселка темень темная. Мой муж Виталий с дочерью были дома и тоже увидели, как в окне что-то засветилось ярким голубым светом. Муж сразу подумал, что у соседей пожар или автозаправка рванула, она в центре поселка, горит. Но застал уже только последний всполох в небе – на одну секунду. Дочка снимок на телефон сделала, а там чернота одна.

Кто же ты, небесный гость?

Очевидцы говорят, все продолжалось секунд десять. Сначала показалась яркая светящаяся точка. Затем, по мере приближения к земле, она увеличивалась в размерах, у нее появился шлейф, который вспыхнул поочередно зеленым, красным, желтым – и тут же все пропало за силуэтом высокой черной горы.

Но зрелище попало на камеру видеорегистратора – от первой секунды до последней. Житель поселка Тура возвращался домой в своем автомобиле и сам опешил от увиденного. Голос за кадром: «Что это было?»

К сожалению, автор видео пока неизвестен. Но повезло человеку несказанно: снять такое, даже случайно, редко кому удается.

Была, кстати, и другая версия: это может быть ступенью космического корабля «Союз МС-12». Он как раз 15 марта стартовал с космодрома «Байконур». Но ракета взлетела 00:14 по байконурскому времени (разница с красноярским минус 2 часа), а видео падения сняли спустя 17 часов. За это время все остатки космического корабля, которые должны были сгореть в плотных слоях атмосферы, уже сгорели. Да траектория была с другой стороны.

В единой дежурно-диспетчерской службе по Эвенкийскому району официально подтвердили:

- Да, мы тоже видели светящийся объект и уверены, что это метеорит. Никаких последствий он не принес, его падение ни на что не повлияло. Все системы обеспечения жизнедеятельности поселков Тура и Учами работают в штатном режиме. Никакой сейсмической активности тоже не зафиксировано.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Сергей Карпов, доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Института физики им. Л. Киренского СО РАН:

- Конечно, это обычный метеорит, естественное космическое тело. Хотя, если говорить точно, метеорит – то, что падает на поверхность земли. А то, что сгорает в атмосфере (как, скорее всего, в данном случае), просто яркий метеор. Размер тела, породившего эту яркую вспышку в Эвенкии, может превышать 10 сантиметров. И, скажу, не такой уж он и маленький. Яркие метеоры, которые появляются в небе – мы можем увидеть вдалеке от городских огней, у них исходные размеры не превышают одного сантиметра. Но они влетают в атмосферу с огромной скоростью – 20-30 километров в секунду. Мгновенно нагреваются до температуры в несколько тысяч градусов и испаряются, порождая яркую вспышку.

Сергей Карпов, ведущий научный сотрудник Красноярского института физики СО РАН, доктор физико-математических наук

Это был очень яркий метеор, у него даже есть отдельный термин – болид. Космическое пространство заполнено огромным количеством таких малых тел, поэтому ничего удивительного в происшедшем нет.

Болид в Эвенкии, конечно, не сравнить с Челябинским – там было редчайшее явление, которое происходит, может быть, раз в тысячелетие. Челябинский метеорит был размером около 10 метров. И даже ударная волна, которую создал фрагмент космического тела, принес колоссальные последствия. Тело, которое видели в пятницу в Эвенкии, скорее всего, сгорело, даже не долетев до поверхности земли. По разным оценкам ежесуточно на Землю выпадает от 100 до 1000 тонн этой космической пыли.

- Есть ли какие-то службы слежения за космическими телами, чтобы предупреждать об опасности их падения на Землю?

- В мире есть несколько специализированных обсерваторий, в частности, LINEAR, которые занимаются целенаправленным поиском астероидных тел крупных размеров – от 100 метров и более, пересекающих земную орбиту и приближающихся на критическое расстояние к Земле. Именно с такими телами существует вероятность столкновения, что не сулит ничего хорошего Земле. Таких обсерваторий несколько, но находятся они в США и созданы на средства частных инвесторов.

В России таких специализированных обсерваторий не существует. Но целый ряд обсерваторий, которые расположены на разных широтах, в той или иной степени вовлечены в программу поиска опасных астероидов. И как только какой-то объект показывает опасное сближение, его берут на заметку. Так что тела, траектории которых пересекаются с земной орбитой, все на учете. А такие мелкие «камешки» из космоса, как в Эвенкии, отследить пока невозможно. Да и опасности они не представляют – атмосфера нас надежно от них защищает.

- Операция из фильма «Армагеддон» может стать реальностью?

- Самый опасный на сегодняшний день астероид «Апофис» размером около 480 метров. В 2036 году прогнозируется его возможное столкновение с Землей. В 2029 году произойдет его очередное сближение с нашей планетой, и тогда станет окончательно понятно – будет ли через 7 лет столкновение или нет. Задача ученых предложить технические решения для предотвращения такой катастрофы, и эти решения в настоящее время уже прорабатываются.

Видео «Родная Эвенкия»

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Жители Эвенкийского поселка Тура стали очевидцами падения яркого метеорита. Все случилось накануне, 15 марта, приблизительно в 19:25 вечера. Кто-то возвращался с работы в это время, кто-то прогуливался. Поэтому многим повезло увидеть уникальное явление.(подробнее)

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/697531" frameborder="0"></iframe> В Эвенкии сняли на видео падение небесного тела.

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