2019-03-16T15:00:43+03:00
Происшествия

Думали что ступень космической ракеты, оказалось – метеорит: в Эвенкии сняли на видео падение небесного тела

Никаких последствий он не оставил [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Эвенкии сняли на видео падение небесного тела. Стоп-кадр видеоВ Эвенкии сняли на видео падение небесного тела. Стоп-кадр видео
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Жители Эвенкийского поселка Тура стали очевидцами падения яркого метеорита. Все случилось накануне, 15 марта, приблизительно в 19:25 вечера. Кто-то возвращался с работы в это время, кто-то прогуливался. Поэтому многим повезло увидеть уникальное явление.

В Эвенкии сняли на видео падение небесного тела.

Одному из автомобилистов удалось даже запечатлеть на камеру видеорегистратора сам момент падения. Сначала это была яркая белая точка, в считанные секунды она приблизилась к земле, огненный шлейф увеличился в размерах, вспыхнул зеленым, красным и затем вовсе пропал за черными силуэтами гор.

В единой дежурно-диспетчерской службе по Эвенкийскому району «Комсомольской правде»-Красноярск подтвердили:

- Да, мы видели светящийся объект и уверены, что это метеорит. Никаких последствий он не принес, его падение ни на что не повлияло. Все системы обеспечения жизнедеятельности поселка Тура и коммуникации работают в штатном режиме. Никакой сейсмической активности тоже не зафиксировано. Точное место падения я вам даже предположительно сказать не могу – может, в 100 километрах от Туры, а может и больше.

Добавим, что Эвенкия – это малонаселенный район. И если это на самом деле был метеорит, который упал в тайге, то место падения может так и остаться неизвестным. Помните, как это случилось со знаменитым Тунгусским метеоритом – прошло 110 лет, а его до сих пор ищут.

Добавим, что есть версия, что это ступень космического корабля «Союз МС-12», который накануне стартовал с «Байконура». Но она не подтверждается, потому что запуск ракеты произошел 18 часов раньше падения метеорита.

Видео «Родная Эвенкия»

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ИСТОЧНИК KP.RU

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