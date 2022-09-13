Спасенный медведь Диксон никогда не сможет полноценно ходить

Фото: Светлана Радионова

12 сентября спасенного в Красноярского края медведя Диксона осмотрел невролог и пришел к неутешительному выводу – хищник никогда не сможет встать на четыре лапы. Об этом в своем телеграм-канале сообщила директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

По мнению врача, решить проблемы Диксона операцией невозможно. Помимо множественных ранений от картечи и повреждений ребер у мишки выявлены перелом позвоночника, контузия спинного мозга и миелопатия. То есть, полноценно ходить медведь не сможет.

Однако вспомним, что когда медведя только обнаружили на окраине Диксона, заваленного землей и мусором, ему давали лишь 1 шанс на выживание из тысячи. Тем не менее, прошло больше недели, а хищник хорошо кушает, купается и ведет себя достаточно активно.

Несмотря на неутешительный вердикт, не унывают и врачи. Для Диксона будут разрабатывать систему реабилитации, немного поправить ситуацию позволят физиотерапия и плавание. В любом случае, медведь будет жить, хоть и не на природе.

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова, в свою очередь, обратилось в правительство РФ с просьбой отметить врачей и сотрудников зоопарка. Она так же отметила специалистов «Норникеля» за помощь в транспортировке медведя.

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