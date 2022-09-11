Картина не радужная: в Московском зоопарке рассказали о самочувствии спасенного в Диксоне медведя. Фото: стоп-кадр видео

В Московском зоопарке продолжают Лечить медведя по кличке Диксон, которого спасли на севере Красноярского края. Обследование подтвердило: тело хищника буквально превратили в решето. Множественные ранения картечью или дробью в груди, голове и позвоночнике, переломы ребер, обширный миозит (общее название заболеваний, характеризующихся как воспалительное поражение скелетной мускулатуры).

— Картина, мягко говоря, не радужная. Окончательный вердикт вынесет невролог — завтра он приедет к мишке на осмотр и расскажет, на что можно рассчитывать, — рассказала генеральный директор ГАУ «Московский зоопарк» Светлана Акулова.

Что радует специалистов зоопарка, так это то, что Диксон по-прежнему хорошо кушает в целом держится довольно бодро. Мишка явно намерен поскорее поправиться.

Напомним, 5 сентября молодого полярного медведя при смерти нашли на окраине Диксона. Раненый зверь лежал на спине среди мусора и едва дышал. Прибывшие на место ветеринары и экологи откачали животное и транзитом через Норильск доставили в Москву.

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«Лежал обездвиженным вблизи домов»: на севере Красноярского края спасают белого медведя

Сообщение об обнаружении белого медведя пришло в министерство на днях. В ведомстве «КП-Красноярск» рассказали, что полярный хищник «лежал обездвиженным вблизи жилых домов». Его усыпили и отправили в Норильск. (подробнее)