Раненый белый медведь из Диксона идет на поправку в Московском зоопарке. Фото: t.me/svetlanaakulova1

Специалисты наблюдают положительную динамику в состоянии раненого белого медведя из Диксона, что на севере Красноярского края. Об этом рассказал зоолог Московского зоопарка Игорь Анпилов.

С утра 8 сентября спасенный мишка выглядел, как рассказала, глава зоопарка Светлана Акулова, «бодрячком». Хищник передвигается по своему вольеру на передних лапах, хорошо кушает и пьет. Особенно полярного зверя порадовал шланг с водой, когда ему наполняли поилку. Мишка с удовольствием подставлялся под струю, помыл морду и выглядел очень довольным.

Главной проблемой остается паралич задних лап. Ветеринары предположили, что чувствительность конечностей сохранилась, так как медведь часто их трогает и лижет. Судя по всему боли остались, поэтому утром зверю дали обезболивающее и антибиотики. Прогноза о том, сможет ли мишка встать на все четыре лапы, пока никто не дает.

- По взгляду видно, что мишка хочет жить. Мы сделаем все возможное, - написала Светлана Акулова в своем телеграм-канале.

Напомним, что 5 сентября молодого полярного медведя при смерти нашли на окраине Диксона. Раненый зверь лежал на спине среди мусора и едва дышал. Прибывшие на место ветеринары и экологи откачали животное и транзитом через Норильск доставили в Москву.

Так выглядел мишка, когда его нашли. Фото: предоставлено компанией "Норникель"

Изначально специалисты давали крайне печальный прогноз – 1 шанс выжить на тысячу – в его теле нашли 40-50 ранений из картечи. Но прошла уже почти неделя, и мишка, которого сначала приняли за самочку, медленно, но верно идет на поправку.

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