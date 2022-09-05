«Лежал обездвиженным вблизи домов»: на севере Красноярского края спасают белого медведя

В Диксоне спасают раненого белого медведя Фото: Михаил ФРОЛОВ

На севере Красноярского края проходит операция по спасению белого медведя. Об этом сообщает пресс-служба минэкологии Красноярского края.

Сообщение об обнаружении белого медведя пришло в министерство на днях. В ведомстве «КП-Красноярск» рассказали, что полярный хищник «лежал обездвиженным вблизи жилых домов». Его усыпили и отправили в Норильск.

Инспекторам минэкологии помогали и московские коллеги. По предварительной версии, медведь серьезно ранен, за его жизнь борются ветеринары.

Это уже не первый подобный случай в Диксон. В июле текущего года местные жители заметили медведицу, в пасти которой застряла металлическая банка. Московские специалисты прибыли на место, и освободили хищницу. Ее вывезли в тундру на вертолете. Скорее всего такая же судьба ждет и этого пострадавшего мишку.

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