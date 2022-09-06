В теле раненой медведицы из Диксона на рентгене нашли десятки следов от самодельной картечи

Фото: Светлана Радионова

Ветеринары обнаружили в теле найденной на севере Красноярского края медведицы 40-50 следов от картечи. Стреляли, судя по всему, самодельными патронами. По словам главы Росприроднадзора Светланы Радионовой, мишку отправили на рентген, по результатам которого будут решать вопрос со сроками операции.

– Предварительно потеря подвижности задних конечностей связана с отеком спинного мозга. Если предположение подтвердится, то можно говорить о благоприятном прогнозе. Сейчас медведь получает антибиотики и обезболивающие, – добавила Радионова.

Ранее медведицу доставили из Норильска в Москву для осмотра в московском зоопарке. Глава зоопарка Светлана Акулова отметила, что животное перенесло полет нормально, и сразу из терминала медведицу отправили сначала на краткий отдых, а затем – на осмотр.

Напомним, история началась в начале сентября: неизвестные расстреляли мишку вблизи жилых домов поселка Диксон. 5 сентября обессилевшая медведица вышла к людям, упала и больше не могла встать, а местные жители вызвали специалистов и ветеринаров.

Медведя усыпили и доставили в Норильск. Предварительные прогнозы оказались неутешительными: ветеринары давали медведице шансы на выживание один к тысяче. Однако сейчас прогнозы сменились на более благоприятные, а окончательные выводы стоит ждать после всех обследований и операции.