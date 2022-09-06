Борт с раненой белой медведицей прибыл из Норильска в Москву. Фото: предоставлено компанией "Норникель"

6 сентября белую медведицу из Диксона привезли в Москву пассажирским рейсом. Об этом сообщает глава Росприродназора Светлана Радионова.

Раненую белую медведицу отправили на обследование и лечение в Москву утром, рейсом из Норильска. Днем ранее обессиленную хищницу возле своих домов обнаружили жители Диксона. Несчастное животное едва дышало и лежало без движений. Местные рассказывают, что медведица здесь ходит уже около двух недель. Питалась мусором, хромала, но к людям близко не подходила.

Для Диксона белые медведи – не в новинку. Поселок находится в Арктике, и к хищникам там отношение не как к пришельцу извне, а как к соседу. Лишь пару месяцев назад здесь спасали медвежонка – и вот опять.

И лишь 5 сентября медведица из последних сил, истощенная упала рядом с теми, кого старалась обходить, - с людьми. К умирающему животному выехали специалисты из Красноярска, Норильска и Москвы: экологи, работники Росприроднадзора, краевого минэкологии и Московского зоопарка.

Фото: представлено компанией "Норникель"

Медведицу усыпили, погрузили в вертолет и отправили в Норильск. Уже на месте специалистам удалось провести диагностику. Предварительные результаты оказались неутешительны:

- Специалисты погрузили животное в сон, осмотрели и перевязали. У медведицы нашли огнестрельное ранение в левую лопатку, а задняя часть тела парализована. Возраст – около 2-х лет. Она могла только шевелить головой и передними лапами. В Норильске ее осмотрели подробнее и обследовали - чтобы исключить наличие инородных предметов в теле. Животное находится в очень тяжелом состоянии. Шансов на спасение немного: по оценкам ветеринаров, один из тысячи. Однако пока надежда остается, за жизнь медведицы будут бороться до конца, - рассказывала директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Ночью медведица очнулась и даже смогла поесть. Едва живой малышке, которой как оказалось, около 2-х лет, спасали не только московские врачи – за ее жизнь боролись буквально все: работники норильского аэропорта, Заполярного филиала «Нориникеля» и пилоты.

Погрузка медведицы в самолет до Москвы. Фото: представлено компанией "Норникель"

На счету была буквально каждая минута. Было принято решение везти медведицу в Москву, но вылететь рейс мог лишь при благоприятных погодных условиях. И здесь хищнице повезло. Как только небо прояснилось, зверя погрузили в пассажирский самолет авиакомпании «Нордстар».

Около часа назад самолет приземлился в Москве. Самочувствие медведицы значительно улучшилось. Впервые за все время спасательной операции ветеринары дают положительный прогноз:

- Шансы есть. Будем бороться за жизнь животного, - написала в своем телеграм-канале Светлана Радионова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Раненую медведицу на севере Красноярского края подстрелили браконьеры. Ветеринары делают все возможное

Стали известны подробности об эвакуации раненой медведицы из Диксона в Норильск. Животное на днях обнаружили местные жители: медведь лежал раненый и практически обессиленный неподалеку от жилых домов. (подробнее)

«Лежал обездвиженным вблизи домов»: на севере Красноярского края спасают белого медведя

На севере Красноярского края проходит операция по спасению белого медведя. Об этом сообщает пресс-служба минэкологии Красноярского края. (подробнее)