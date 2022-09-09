Когда дадут отопление в Красноярске в 2022 году: тепло поступит в квартиры в сентябре Фото: Мария ЛЕНЦ

Обсуждение старта отопительного сезона в краевом центре началось еще в августе. Так, на севере Красноярского края тепло поступило в квартиры еще в начале сентября. В Красноярске тепло дадут 19 сентября, в Ачинске - 15 сентября. Рассказываем, когда дадут отопление в Красноярске в 2022 году.

Готовность к отопительному сезону в Красноярске 2022

Как сообщает министерство ЖКХ Красноярского края, практически все зависит от погоды. Красноярцам необходимо дождаться момента, когда в течение 5 суток средняя температура воздуха будет держаться на уровне ниже +8 градусов. Напомним, что в 2021 году отопительный сезон начался 18 сентября.

Сейчас в Красноярском крае к отопительному сезону завершается подготовка 1325 котельных, более 4100 км теплосетей, более 7100 км водопроводных сетей, более 3200 км сетей водоотведения, а также 51,1 млн квадратных метров жилищного фонда.

Как получить отопление в Красноярске раньше срока в 2022 году

В СГК сообщили, что готовы подавать отопление в социальные учреждения уже с 1 сентября. Раньше времени можно получить тепло и в квартиру, но при некоторых условиях:

- необходимо получить согласие соседей;

- подписать коллективную заявку;

- подать ее в свою управляющую компанию.

Что делать если отопление в квартире не дали вовремя в Красноярске 2022

Первоначально необходимо обращаться в свою управляющую компанию. Если же она отказывает в решении проблемы, тогда можно позвонить по номеру горячей линии по вопросам ЖКХ:

- 8-800-333-70-07;

- +7(391)273-03-00 (в городском формате);

Звонки принимаются в будние дни с 09:00 до 20:00 часов.

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Так, тепло в жилые дома и соцобъекты начало поступать в Норильске, Эвенкийском, Таймырском Долгано-Ненецком, Туруханском, Северо-Енисейском, Богучанском, Большемуртинском и части Мотыгинского района. (подробнее)