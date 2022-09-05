В Красноярском крае начался отопительный сезон Фото: Мария ЛЕНЦ

В 9 районах Красноярского края стартовал отопительный сезон. Об этом сообщает региональное министерство промышленности, энергетики и ЖКХ.

Так, тепло в жилые дома и соцобъекты начало поступать в Норильске, Эвенкийском, Таймырском Долгано-Ненецком, Туруханском, Северо-Енисейском, Богучанском, Большемуртинском и части Мотыгинского района. В Пировском районе отопление включено в социальных объектах, а в Диксоне он не прерывался.

В министерстве отметили, что отопительный сезон должен начаться на следующий день после пятидневки, в течение которой среднесуточная температура будет ниже +8 градусов. В крае к отопительному сезону завершается подготовка 1325 котельных, более 4100 км теплосетей, более 7100 км водопроводных сетей, более 3200 км сетей водоотведения, а также 51,1 млн квадратных метров жилищного фонда.

Также для красноярцев действует колл-центр по вопросам ЖКХ: 8-800-333-70-07 и +7(391)273-03-00 (в городском формате). Консультацию можно получить в будни с 09:00 до 20:00 часов.