В Ачинске отопительный сезон планируется начать 15 сентября Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ачинске отопительный сезон решили начать 15 сентября. Об этом сообщает «Запад24» со ссылкой на решение главы города Игоря Титенкова.

Напомним, что на большей части Красноярского края тепло в квартиры должно поступать только при среднесуточной температуре ниже +8 градусов в течение пяти дней. Но городские власти Ачинске решили не дожидаться холодов.

Таким образом, отопление в квартирах ачинцы начнут получать уже 15 сентября 2022 года. Для объектов социальной инфраструктуры отопительный сезон в Ачинске наступил еще 12 сентября.