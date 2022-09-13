Отопление в Красноярске дадут 19 сентября Фото: Мария ЛЕНЦ

Старт отопительного сезона в Красноярске 2022-2023 определен. Как сообщает депутат Заксобрания Илья Зайцев, тепло начнет поступать в квартиры с 19 сентября.

Однако это не значит, что во всех домах сразу станет тепло 19 сентября. На заполнение сетей потребуется какое-то время. Первыми в очереди на получение тепла стоят школы, детские сады и объекты здравоохранения.

Напомним, что отопительный сезон в Красноярске начинается в случае, когда среднесуточная температура в течение пяти дней держится на отметке ниже +8 градусов.